Flamengo x Internacional: últimos jogos entre as equipes apontam equilíbrio

Flamengo e Internacional começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. A partida de ida das oitavas está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As equipes têm protagonizado embates bem equilibrados recentemente. Nos últimos cinco jogos, houve uma vitória para cada lado e três empates, com seis gols para ambos os times.

Na atual temporada, eles se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que terminou empatado em 1 a 1. Leo Pereira marcou para o Rubro-Negro, e Bruno Henrique deixou tudo igual para o Colorado.

Desde o início da semana só se falava em uma coisa. Nas ruas, bares, esquinas, no asfalto e no morro, o comentário era geral. No Subúrbio, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, o papo era o mesmo. E hoje, finalmente chegou o dia em que todos os caminhos nos levam a um só lugar: o... pic.twitter.com/VCoLl9pPFt ? Flamengo (@Flamengo) August 13, 2025

O Flamengo venceu o Inter pela última vez no Brasileirão do ano passado, por 3 a 2. Já o triunfo dos gaúchos ocorreu em 2023, também pela liga nacional, por 2 a 1.

É a terceira vez na história que as equipes se enfrentam na Libertadores. A primeira ocorreu em 1994, quando os times caíram no memso grupo, com um empate e uma vitória rubro-negra. Depois, voltaram a se encontrar apenas em 2019, pelas quartas de final, ocasião em que os cariocas também levaram melhor.

Jogo de volta

Após o duelo desta noite, Flamengo e Inter voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, também às 21h30. Por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos, o Colorado tem a vantagem de decidir em casa.