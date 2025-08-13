Topo

Esporte

Flamengo x Internacional: últimos jogos entre as equipes apontam equilíbrio

13/08/2025 09h04

Flamengo e Internacional começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. A partida de ida das oitavas está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As equipes têm protagonizado embates bem equilibrados recentemente. Nos últimos cinco jogos, houve uma vitória para cada lado e três empates, com seis gols para ambos os times.

Na atual temporada, eles se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que terminou empatado em 1 a 1. Leo Pereira marcou para o Rubro-Negro, e Bruno Henrique deixou tudo igual para o Colorado.


O Flamengo venceu o Inter pela última vez no Brasileirão do ano passado, por 3 a 2. Já o triunfo dos gaúchos ocorreu em 2023, também pela liga nacional, por 2 a 1.

É a terceira vez na história que as equipes se enfrentam na Libertadores. A primeira ocorreu em 1994, quando os times caíram no memso grupo, com um empate e uma vitória rubro-negra. Depois, voltaram a se encontrar apenas em 2019, pelas quartas de final, ocasião em que os cariocas também levaram melhor.

Jogo de volta

Após o duelo desta noite, Flamengo e Inter voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, também às 21h30. Por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos, o Colorado tem a vantagem de decidir em casa.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Meligeni defende João Fonseca, cita 'pressão injusta' e critica polarização

Flamengo x Internacional: últimos jogos entre as equipes apontam equilíbrio

Torcedores do São Paulo são apedrejados e entram em confronto com torcida do Atlético Nacional

Donnarumma chega a acordo com o City após aval de Guardiola, diz jornal

Renato Gaúcho exalta vitória do Fluminense, mas prega cautela para jogo de volta

Atacante do América de Cali-COL finaliza sem ângulo e quase marca contra o Fluminense; assista

São Paulo x Santos: veja onde assistir ao duelo do Brasileirão sub-17

São Paulo x Realidade Jovem: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista feminino

Enzo Díaz explica carrinho que gerou princípio de confusão em empate do São Paulo: "Era ele ou eu"

Flamengo foca na Libertadores para largar na frente do Internacional no Maracanã

Crespo despista sobre titularidade de Lucas no jogo da volta e mira 'noite de Copa' no Morumbis