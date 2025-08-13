Inter volta a sofrer com Bruno Henrique, e Fla sai na frente na Liberta

Assim como em 2019, Bruno Henrique voltou a ser carrasco do Internacional na Libertadores. Com gol do atacante, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Maracanã, e saiu na frente no duelo de ida pelas oitavas de final.

Há seis anos, pelas quartas de final, o camisa 27 fez dois gols — também no jogo de ida no Rio de Janeiro — na vitória por 2 a 0 sobre o Colorado que pavimentou a classificação rubro-negra, consumada em Porto Alegre com o empate por 1 a 1.

Na mira do MP - Enquanto brilha em campo, Bruno Henrique se vê envolto em graves denúncias judiciais. Ele virou réu por manipulação de resultado por uma aposta feita pelo irmão dele, Wander Nunes Júnior.

Royal se lesiona - O lateral direito Emerson Royal, do Flamengo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído por Varela no intervalo.

Patrocínio mantido na camisa — Apesar de ter anunciado o fim da parceria horas antes do jogo, o Flamengo atuou ainda com a logomarca da "Pixbet" estampada na camisa.

Ancelotti e Zico — Técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti esteve em uma das cabines do Maracanã acompanhando a partida ao lado de Rodrigo Caetano, diretor da CBF. No intervalo, o treinador teve um encontro com Zico, maior ídolo do Fla.

Colorados em grande número - A torcida do Inter marcou presença em grande número no Maracanã e ocupou quase que a totalidade do setor visitante. Durante o dia, eles fizeram muita festa na orla do bairro de Copacabana.

O jogo

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre rubro-negro. O time carioca teve simplesmente 73% de posse de bola diante de um Internacional acuado e que mal conseguia trocar passes. O Flamengo, porém, abusou do preciosismo e não criou tantas chances claras, chegando ao gol através de um escanteio. O goleiro Rossi não praticou nenhuma grande defesa.

Na etapa final, o Inter, enfim, passou a ser lançar mais ao ataque, mas faltava criatividade. O Flamengo, por sua vez, perdeu o ímpeto ofensivo, apesar de ter o controle do jogo. Com a partida desacelerada, os treinadores passaram a fazer alterações, mas o duelo mudou pouco sua configuração. No fim, o Colorado tentou um abafa, mas deu apenas um chute mais perigoso onde Rossi fez boa defesa.

Gols e lances

Defesaça de Rochet! - Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo teve espaço na intermediária e experimentou um tirambaço. Rochet se esticou todo e fez uma defesaça para o Internacional.

Bruno Henrique abre o placar! - O Flamengo chegou ao 1 a 0 aos 27, quando Luiz Araújo cobrou escanteio da esquerda, a zaga do Inter dormiu no ponto e Bruno Henrique subiu sozinho para testar de cabeça para o fundo da rede.

FLAMENGO 1 X 0 INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Conmebol Libertadores

Data e hora: 13 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

Cartões amarelos: Varela (FLA); Gustavo Prado (INT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Bruno Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo (FLA)

Flamengo: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino (Everton Cebolinha), Plata (Carrascal) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado), Alan Rodríguez (Bruno Henrique) e Bruno Tabata (Richard); Wesley (Vitinho), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado.