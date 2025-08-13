Flamengo x Internacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Internacional entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo joga a primeira partida em casa por ter sido o segundo colocado do Grupo C. A equipe carioca somou os mesmos 11 pontos da LDU, mas ficou atrás nos critérios de desempate.

Já o Inter foi o líder do Grupo F, com 11 pontos somados, dois a mais que o Atlético Nacional. O Colorado venceu os dois últimos confrontos da fase de grupos, o que garantiu a liderança.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio. Curiosamente, as equipes irão se enfrentar em três partidas consecutivas, as duas pela Libertadores e uma pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana.

Flamengo x Internacional -- Copa Libertadores