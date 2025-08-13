Topo

Esporte

Flamengo x Internacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/08/2025 05h30

Flamengo e Internacional entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo joga a primeira partida em casa por ter sido o segundo colocado do Grupo C. A equipe carioca somou os mesmos 11 pontos da LDU, mas ficou atrás nos critérios de desempate.

Relacionadas

Sucesso do Maracanã ajuda no projeto do estádio do Fla, diz Bap em reunião

Flamengo com elenco inchado? Mattos avalia quem poderia ser negociado

Elenco do Flamengo tem sete jogadores acima do ideal de Filipe Luís

Já o Inter foi o líder do Grupo F, com 11 pontos somados, dois a mais que o Atlético Nacional. O Colorado venceu os dois últimos confrontos da fase de grupos, o que garantiu a liderança.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio. Curiosamente, as equipes irão se enfrentar em três partidas consecutivas, as duas pela Libertadores e uma pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana.

Flamengo x Internacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Último Universitario x Palmeiras no Monumental teve vitória do Palmeiras com gol no fim; relembre

Tom Aspinall freia empolgação dos fãs sobre volta de Jon Jones: "Falsa esperança"

De contrato renovado, Rincón vê titularidade ameaçada no Santos

Corinthians se apega a bons números contra o Bahia na Arena para melhorar no Brasileiro

São Paulo x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Rafael faz São Paulo ir do drama na Copa do Brasil à esperança na Liberta

Dívida do Inter com Flamengo por Thiago Maia apimenta duelo na Libertadores

Da novela ao transfer ban: a montanha-russa de Félix Torres no Corinthians

Comitê paraguaio quer 'fazer gol no Brasil' em disputa pelo Pan de 2031

Flamengo x Internacional: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Corinthians acredita que mexicanos precisarão ceder em dívida por Félix