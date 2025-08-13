Topo

Esporte

Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações

13/08/2025 20h22

O Flamengo está definido para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Internacional. O técnico Filipe Luís terá o retorno de Jorginho, mas não poderá contar com Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O comandante rubro-negro, eliminado recentemente na Copa do Brasil, opta por força máxima. No lugar do uruguaio, Luiz Araújo deve atuar, revezando funções com Gonzalo Plata, enquanto Bruno Henrique entra como titular e Pedro vai para o banco. A equipe ainda tem como baixas Pulgar, De la Cruz e Danilo, todos no departamento médico.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.


Filipe Luís não poderá contar com Arrascaeta (suspenso), Pulgar (lesão no pé direito), De la Cruz (lesão no joelho esquerdo) e Danilo (lesão na coxa direita).

Do outro lado, o Internacional aposta no retorno de Aguirre e Vitão para a defesa. Roger Machado mantém Ricardo Mathias, destaque na vitória sobre o Bragantino, no comando do ataque.

O Inter está escalado com: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Roger não conta com Mercado (lesão na panturrilha direita), Carbonero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).

A equipe de arbitragem será argentina: Darío Herrera apita, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. O VAR será comandado por Hernán Mastrángelo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora

Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja onde assistir

Escalações: Flamengo aposta em Bruno Henrique; Inter vai de Tabata

Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações

São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban

Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam