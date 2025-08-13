Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações
O Flamengo está definido para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Internacional. O técnico Filipe Luís terá o retorno de Jorginho, mas não poderá contar com Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
O comandante rubro-negro, eliminado recentemente na Copa do Brasil, opta por força máxima. No lugar do uruguaio, Luiz Araújo deve atuar, revezando funções com Gonzalo Plata, enquanto Bruno Henrique entra como titular e Pedro vai para o banco. A equipe ainda tem como baixas Pulgar, De la Cruz e Danilo, todos no departamento médico.
O Flamengo está escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.
Filipe Luís não poderá contar com Arrascaeta (suspenso), Pulgar (lesão no pé direito), De la Cruz (lesão no joelho esquerdo) e Danilo (lesão na coxa direita).
Do outro lado, o Internacional aposta no retorno de Aguirre e Vitão para a defesa. Roger Machado mantém Ricardo Mathias, destaque na vitória sobre o Bragantino, no comando do ataque.
O Inter está escalado com: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Roger não conta com Mercado (lesão na panturrilha direita), Carbonero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito).A equipe de arbitragem será argentina: Darío Herrera apita, auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez. O VAR será comandado por Hernán Mastrángelo.