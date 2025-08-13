Flamengo foca na Libertadores para largar na frente do Internacional no Maracanã

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora foca a sua atenção na fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo jogo de ida, nesta quarta-feira (13), o time carioca recebe no Maracanã o Internacional, a partir das 21h30. O confronto de volta vai acontecer na outra semana, dia 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A competição internacional se tornou uma das prioridades flamenguistas após a eliminação precoce nas oitavas da Copa do Brasil para o Atlético-MG. A queda serviu como exemplo, afinal, perdeu por 1 a 0 no Rio e venceu pelo mesmo placar em Minas Gerais, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Um exemplo de que o sistema mata-mata é perigoso, porque a vaga se define em dois jogos e pelo saldo agregado de pontos e gols. Por isso, com apoio da torcida, que deve encher o estádio, a meta é largar bem nesta fase.

Depois de vencer o Mirassol por 2 a 1 e se isolar na liderança do Brasileirão, com 40 pontos, o técnico Filipe Luís deve manter a mesma base do time, porém, com mudanças pontuais. A principal baixa é o meia Arrascaeta, que está suspenso por cartões amarelos.

Como Jorginho retorna ao time após cumprir suspensão pelo Brasileirão, o provável é que ele seja encarregado de cuidar da armação de jogadas, com Allan e Evertton Araújo atuando como dois volantes de marcação.

Um deles poderia até sair para a entrada de Luiz Araújo, o que deixaria o setor mais criativo. O ataque deve continuar com Plata, Pedro e Samuel Lino. Desta forma, Bruno Henrique fica de fora como opção para o segundo tempo.

É provável uma mudança na lateral-direita, com Emerson Royal saindo para a entrada de Varela, com características mais defensivas. Há expectativa pela presença no banco de De La Cruz, recuperado de dores no joelho, mas o zagueiro Danilo e o volante Erick Pulgar seguem no departamento médico.

Filipe Luís classificou o confronto como "igualado" e destacou a capacidade dos dois clubes. O comandante destacou que deseja ver sua equipe com uma defesa sólida para impedir os avanços do ataque gaúcho. "Um confronto muito igual. Dois times históricos e em igualdade de condições para essas oitavas. A minha preocupação maior é que o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido", ratificou.

Por outro lado, o Internacional tenta dar a volta por cima na temporada depois de passar por altos e baixos que provocaram uma crise. O objetivo é manter uma defesa sólida, para evitar sofrer gols e decidir a vaga no segundo jogo.

O Internacional respirou no Brasileirão após importante triunfo por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino fora de casa. O resultado serviu para amenizar a pressão sofrida pelo clube ao longo das últimas semanas.

Desfalque na última rodada do Brasileirão por ter recebido três cartões amarelos, o zagueiro Vitão volta ao time titular e forma dupla com Juninho, enquanto Clayton Sampaio fica como opção no banco. O lateral-direito Alan Benítez é outro que perde a vaga para Aguirre.

A principal dúvida está na referência ofensiva. Autor de dois gols em Bragança Paulista, o centroavante Ricardo Mathias, de apenas 19 anos, pode continuar como titular. Os experientes Borré e Enner Valência também brigam pela vaga.

Em recuperação de uma lesão no joelho direito, o volante Fernando acertou sua rescisão nesta terça-feira, de forma amigável, e não faz mais parte do elenco. O zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Carbonero estão no departamento médico e são desfalques.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo (Luiz Araújo) e Jorginho; Plata; Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Wesley, Ricardo Mathias (Borré) e Bruno Tabata. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).