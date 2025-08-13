Flamengo encerra parceria com casa de aposta e procura novo patrocinador máster

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (13) o encerramento oficial da parceria com a Pixbet, patrocinadora máster do clube desde 2022. O contrato, válido até dezembro de 2025 e com opção de renovação até 2027, foi encerrado amigavelmente após acordo entre as partes. A ação pôs fim a um acordo que a diretoria rubro-negra classificou como o maior da história do futebol brasileiro em valores absolutos.

Durante os quase três anos de vínculo, a marca esteve presente nos principais momentos recentes do clube. Sob o patrocínio da casa de apostas, o Flamengo conquistou a Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Campeonatos Cariocas (2024 e 2025) e a Supercopa do Brasil (2025). Além disso, a parceria incluiu a operação da FlaBet, plataforma licenciada que levava a marca do clube ao segmento de apostas esportivas.

O encerramento abre espaço para um novo capítulo na estratégia comercial do Rubro-Negro, que busca manter sua camisa como a mais valorizada do país. A diretoria já conversa com empresas interessadas em assumir o espaço máster.

Com o mercado aquecido e a camisa mais cobiçada do país, o Flamengo vê no novo contrato não apenas a manutenção de sua força financeira, mas também a oportunidade de ampliar investimentos no elenco e na estrutura.

#NotaOficial O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet. O... pic.twitter.com/nebRiMXg2V ? Flamengo (@Flamengo) August 13, 2025

Confira a nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet.

O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos conquistamos diversos campeonatos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025 e Supercopa do Brasil 2025.

O Clube agradece a parceria, com votos de sucesso para a Pixbet"