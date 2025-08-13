Estudiantes marca no fim, vence Cerro Porteño e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Topo

Nesta quarta-feira, no Estadio ueno La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai), o Estudiantes bateu o Cerro Porteño, no apagar das luzes, por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O gol foi marcado nos acréscimos do segundo tempo, dos pés de Santiago Ascacibar, de pênalti.

O confronto de volta acontece na próxima quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (Argentina). Quem avançar às quartas de final, enfrenta o vencedor de Flamengo x Internacional.

Antes, porém, as suas equipes voltam suas atenções às competições nacionais. Neste sábado, às 18h30, o Cerro Porteño visita o Guarai do Paraguai, pela oitava rodada do Clausura do Campeonato Paraguaio, no Estádio Luis Alberto Salinas Tanasio. Por sua vez, o Estudiantes, no domingo, às 16h15, enfrenta o Banfield, fora de casa, pela quinta rodada do Clausura do Campeonato Argentino, no Estádio Florencio Sola.

Cerro Porteño x Estudiantes: o jogo

O jogo começou estudado e muito físico, com várias faltas que travaram o ritmo. As primeiras chances vieram após os 20 minutos: Arzamendia finalizou para fora, Wílder Viera e Meza tiveram arremates bloqueados pela defesa, e Jonatán Torres exigiu grande defesa do goleiro.

Segundo tempo

A segunda etapa manteve o volume ofensivo, mas as finalizações continuaram imprecisas. Carrillo, Iturbe e Morel ameaçaram, enquanto Benedetti entrou na equipe para reforçar o ataque.

Aos 53 minutos do segundo tempo, o Estudiantes inaugurou o marcador. Após penalidade em Carrillo, Santiago Ascacibar assumiu a cobrança e estufou as redes do Cerro Porteño.

