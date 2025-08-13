Topo

Escalações: Flamengo aposta em Bruno Henrique; Inter vai de Tabata

Técnicos Roger Machado, do Inter, e Filipe Luís, do Flamengo, definiram suas equipes - Alexandre Loureiro/AGIF
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

13/08/2025 20h27

Flamengo e Internacional divulgaram suas escalações para a partida de hoje, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. As principais novidades são Bruno Henrique, no Rubro-Negro, e Bruno Tabata, no Internacional.

O que aconteceu

O técnico Filipe Luís preferiu Bruno Henrique do que Pedro no ataque do Fla. Ao lado de "BH" atuará o equatoriano Plata.

Já Luiz Araújo foi o escolhido para substituir Arrascaeta, suspenso. Na lateral direita, Emerson Royal ganhou a disputa com Varela.

No Inter, o técnico Roger Machado escolheu Tabata na vaga de Carbonero, lesionado. Na zaga, Juninho entra no lugar de Mercado.

Escalações

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Tabata; Wesley, Alan Patrick e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

