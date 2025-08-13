Enzo Díaz explica carrinho que gerou princípio de confusão em empate do São Paulo: "Era ele ou eu"

Um lance já nos acréscimos do empate do São Paulo contra o Atlético Nacional, na Colômbia, causou alvoroço nas redes sociais. Lateral esquerdo do Tricolor, Enzo Díaz deu uma entrada forte em Hinestroza e chegou a levantar o atacante, gerando um princípio de confusão em campo.

Os ânimos já estavam um pouco exaltados quando o lance de Enzo Díaz aconteceu. O São Paulo tentava se segurar, enquanto o Atlético Nacional parecia frustrado por não ter conseguido chegar ao gol, sendo que teve ao menos quatro chances - dois pênaltis - para tal.

Enzo Díaz protagonizou o lance aos 48 minutos da etapa final. O defensor chegou de carrinho para parar uma tentativa de contra-ataque e derrubou Hinestroza, mas acertou a bola. Alguns reservas do Atlético Nacional, porém, não gostaram e entraram em campo para cobrar o argentino - assim como alguns titulares, que bateram boca com o atleta.

Após quase dois minutos de paralisação, o jogo foi retomado, e Enzo Díaz não recebeu nenhum cartão amarelo. O lateral argentino, na zona mista, falou sobre o carrinho em Hinestroza e admitiu que entrou na bola de maneira forte, mas de maneira limpa.

"Foi uma bola dividida, onde era ele ou eu, porque a verdade é que, se tivesse passado por mim, iria encontrar e [ficar cara a cara] com nosso goleiro. Por sorte, foi a meu favor. Consegui entrar na bola de maneira forte, mas [também] de forma limpa", afirmou Enzo Díaz em entrevista à Arquibancada Tricolor.

Enzo Díaz também fez uma breve análise da partida do São Paulo no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O Tricolor sofreu e viu o Atlético Nacional perder dois pênaltis, além de ter tido duas bolas na trave. A equipe paulista, ainda assim, conseguiu sair com um empate valioso e decidirá a eliminatória no Morumbis.

"Não tivemos esse jogo fluído que vínhamos tendo, e hoje pudemos contribuir por outro lado. Contribuimos com muita luta, muita organização na parte defensiva, porque eles tinham pontas muito rápidos. Conseguimos segurar o 0 a 0 e aguentamos. Tivemos nossas chances de gols. O placar de 0 a 0 deixa a eliminatória muito aberta para definir em casa", finalizou o jogador.

Com o resultado da última terça-feira, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a duelar na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo decisivo está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Antes disso, porém, o São Paulo de Enzo Díaz volta a focar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista encara o Sport, às 18h30 deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição nacional.