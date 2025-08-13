Emprestado ao Barcelona, Rashford alfineta Manchester United: "Terra de ninguém"

O atacante Marcus Rashford, emprestado ao Barcelona, falou sobre a situação do Manchester United, seu clube formador, com o qual possui contrato até junho de 2028. O inglês chamou os Red Devils de "terra de ninguém" e avaliou o momento da equipe após a saída do lendário técnico Alex Ferguson.

"Quando o Fergie (Alex Ferguson) estava no comando, não eram só os princípios para o time principal - toda a estrutura da base seguia esses princípios. Assim, você podia escolher jogadores a partir dos 15 anos - ou seja, uma geração inteira. E todos eles entendiam os princípios de jogar do jeito do Manchester United, certo? Se a sua direção está sempre mudando, não dá para esperar ganhar o campeonato", disse Rashford, em entrevista ao podcast The Rest is Football, apresentado pelos ex-jogadores Gary Lineker e Micah Richards.

Torcedor do Manchester United, Rashford chegou às categorias de base da equipe em 2005, com apenas oito anos. Após 11 anos, foi promovido aos profissionais e estreou nos Red Devils em 2016.

Durante os nove anos que ficou no Manchester United, Rashford foi um dos jogadores mais importantes da equipe. O atacante entrou em campo 426 vezes, sendo o 20º jogador que mais atuou na história dos Red Devils. Além disso, ele marcou 138 gols, deu 63 assistências e ajudou o time a conquistar uma Liga Europa e duas Copas da Inglaterra. Marcus Rashford em ação pelo Manchester United.

No entanto, com a chegada do técnico português Ruben Amorim, Rashford perdeu espaço no elenco do Manchester United. Com pouco tempo de jogo sob o comando do novo treinador, o atacante inglês pediu para sair e foi emprestado ao Aston Villa no começo de 2025.

E justamente pela troca constante de técnicos e pela mudança de mentalidade no Manchester United, Rashford considerou a equipe uma "terra de ninguém".

"Para estar em uma transição, você precisa começar a transição. Então é como se a transição de verdade ainda nem tivesse começado. Para iniciar uma transição, é preciso fazer um plano e segui-lo. E é aí que está a questão - eu sinto isso. Não é fácil. Mas é sobre ser realista em relação à sua situação. Eu sinto que tivemos muitos técnicos diferentes, com ideias diferentes e estratégias diferentes para vencer... e você acaba no meio de tudo isso - acaba estando na terra de ninguém", completou.

De possível ídolo no Manchester United para o Barcelona

Depois de ficar cinco meses no Aston Villa, Rashford retornou ao Manchester United. No entanto, o atacante inglês pediu para sair da equipe. A diretoria dos Red Devils não encontrou compradores pelo valor desejado e, por isso, decidiu emprestá-lo ao Barcelona.

No futebol espanhol, Rashford espera retomar a boa fase. Com contrato até junho de 2026, o atacante tem forte concorrência no time de Hansi Flick: Raphinha, Lewandowski, Yamal e Ferrán Torres.