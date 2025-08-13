Edson Barboza expõe drama antes do UFC 319: "Tive que operar duas vezes"

De volta ao octógono neste sábado (16), pelo UFC 319, onde enfrenta Drakkar Klose em duelo válido pelo peso-leve (70 kg), Edson Barboza quebrou o silêncio sobre o verdadeiro motivo que o afastou do combate anteriormente marcado contra Steve Garcia, na edição sediada em Seattle (EUA), em fevereiro. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o experiente lutador revelou ter enfrentado sérios problemas oculares, que exigiram duas cirurgias e um longo período de recuperação.

As complicações começaram logo após a derrota contra Lerone Murphy, em maio de 2024. Na ocasião, o brasileiro sofreu um descolamento de retina, lesão que demandou uma intervenção cirúrgica delicada. Determinado a retomar os treinos rapidamente, ele admitiu que ignorou os primeiros sinais de que algo ainda não estava certo.

"Depois da luta contra o Lerone Murphy, tive um descolamento de retina e a retina rasgou. Tive que fazer cirurgia. Voltei a treinar e o médico mandou aquela: 'Não. Acho que é melhor esperar um pouquinho'. E a gente: 'Não. Já está bom, estou vendo tudo, está tudo bem'. Comecei a treinar o camp e realmente não estava bom", relatou.

Durante a recuperação, Barboza ainda enfrentou uma reação adversa ao óleo aplicado no olho para ajudar na regeneração da retina. O efeito colateral causou catarata, o que o obrigou a passar por uma nova operação - fator determinante para sua retirada do card em Seattle.

"Começou a me machucar de novo e tive que fazer outra cirurgia. Tive uma reação que meu olho, deu catarata, tipo uma reação de um óleo que ele colocou para melhorar a retina. Então tive que fazer duas cirurgias, por isso que eu tive que sair da luta", explicou.

Lição aprendida

Mais cauteloso após o susto, o atleta de 38 anos destacou a importância de ouvir o corpo, a equipe médica e, principalmente, os conselhos da esposa. Recuperado e confiante, ele garante estar pronto para voltar à ação neste fim de semana.

"Com certeza, eu escutei mais a minha esposa, o médico, e esperei melhorar de verdade. Esperei estar 100% e acho que foi a coisa certa", finalizou.

O confronto contra Drakkar Klose marca um momento de recomeço para Barboza, que busca uma vitória importante para se reposicionar entre os principais nomes da categoria. O duelo, que acontece em Chicago (EUA), coloca frente a frente dois atletas que vêm de derrota e buscam retomar o caminho das vitórias no UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok