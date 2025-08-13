Du Plessis cutuca Chimaev após encontro antes do UFC 319: "Não vi outro macho alfa"

O respeito imperou na primeira vez que Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev ficaram frente a frente antes da disputa pelo título peso-médio (84 kg) na luta principal do UFC 319, que acontece neste sábado (16), em Chicago (EUA). Porém, apesar do clima amistoso do encontro, o campeão sul-africano não perdeu a oportunidade de 'conhecer melhor' seu próximo adversário.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Du Plessis admitiu que usou o breve encontro com Chimaev para 'medir' o rival - ou seja, verificar seu tamanho, alcance e força. Mais do que as características físicas do russo, o campeão do UFC também parece ter aproveitado a oportunidade para examinar e avaliar a postura do desafiante, e saiu confiante com o que percebeu.

"Acho que é da natureza humana. Ele provavelmente fez a mesma coisa. As pessoas fazem a mesma coisa. Quer dizer, quando olhei para ele, vi o tamanho dele, se ele é grande, se é pequeno... Você olha as coisas. Eu como um macho alfa, sempre tento ver se há outro macho alfa. E eu não vi outro macho alfa lá", cutucou 'DDP'.

Esta não foi, de fato, a primeira vez que os rivais se viram pessoalmente. De acordo com Dricus, quando ainda estavam dando seus primeiros passos no Ultimate, os dois se cruzaram em um evento realizado em Jacksonville, nos Estados Unidos. Mas, desta vez, tudo mudou, principalmente por estarem na briga direta pelo título dos médios.

"Eu já tinha visto ele em uma semana de luta, acho que três anos atrás, no começo de nossas carreiras, em Jacksonville. Então, sim, essa foi a primeira vez que o vi desde então, a primeira vez que o vi aqui. Foi bom, foi respeitoso, não foi hostil", relembrou.

Invencibilidade e título em jogo

Quando subirem no octógono do UFC 319, neste sábado, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev lutarão pelo cinturão peso-médio, atualmente sob posse do sul-africano, e pela manutenção das suas invencibilidades na organização. O campeão não perde um combate desde 2018, quando ainda competia no evento polonês 'KSW', e soma nove vitórias seguidas no Ultimate desde sua estreia. Já o desafiante russo ainda mantém o zero na coluna das derrotas no MMA profissional, tendo saído vitorioso de todos os seus oito compromissos na entidade presidida por Dana White.

