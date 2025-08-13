Dono de melhor campanha, Palmeiras mira manter 100% na Libertadores e faz "teste" em palco da final

O Palmeiras volta a entrar em campo pela Copa Libertadores depois de três meses. O Verdão encara o Universitario-PER, nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, que receberá a grande final da competição continental. Na luta pelo título, o Alviverde fará um "teste" no palco da decisão.

Desde que a final da competição é disputada em final única, essa é a segunda vez que a decisão é disputada no local. A primeira foi em 2019, quando Flamengo e River Plate disputaram a taça, com o Rubro-Negro levando a melhor, de virada. Naquele ano, o Verdão caiu nas quartas para o Grêmio.

Nesse período, o Palmeiras chegou a duas finais e levou dois títulos: um em 202o e outro em 2021. Na primeira ocasião, venceu o Santos, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, bateu o Flamengo, por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Nesta edição, o Palmeiras é o dono da melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento. O último compromisso da equipe no torneio foi no dia 28 de maio, quando bateu o Sporting Cristal por 6 a 0, no Allianz Parque.

Desde então, o Palmeiras viveu momentos de altos e baixos: disputou a Copa do Mundo de Clubes, caindo nas quartas de final para o campeão Chelsea, acabou eliminado na Copa do Brasil, diante do Corinthians, mas manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro, seguindo na cola dos líderes.

A equipe de Abel Ferreira, então, vira a chave para a competição continental e quer manter a invencibilidade para seguir brigando pela taça. A marca de melhor campanha deu ao Verdão a vantagem de decidir o mata-mata em casa. O jogo de volta está marcado para o dia 21 de agosto, no Allianz Parque.

Palmeiras tem retrospecto positivo contra o Universitario-PER

O Palmeiras já enfrentou o Universitario em seis oportunidades e leva larga vantagem. São cinco derrotas e uma derrota. As equipes se enfrentaram pela última vez em 2021, na fase de grupos da Libertadores. Na oportunidade, o Verdão goleou o rival por 6 a 0, no Allianz Parque.

Enquanto isso, na última visita do Verdão ao Monumental, a equipe de Abel Ferreira foi visitante indigesto e venceu o rival por 3 a 2.