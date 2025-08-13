Topo

Donnarumma chega a acordo com o City após aval de Guardiola, diz jornal

Donnarumma vibra durante Aston Villa x PSG, duelo da Champions League - David Davies/PA Images via Getty Images
Donnarumma vibra durante Aston Villa x PSG, duelo da Champions League Imagem: David Davies/PA Images via Getty Images

13/08/2025 08h50

O goleiro Gianluigi Donnarumma está muito próximo de ser mais uma atração no futebol inglês nesta temporada. De saída do Paris Saint-Germain por uma opção do técnico Luis Enrique, ele já tem um acordo para reforçar o Manchester City após aprovação do treinador Pep Guardiola.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o atleta está a um passo de definir a transferência. Ainda segundo a publicação, "nas últimas horas os Citizens têm buscado a melhor maneira de abordar o PSG para não ter que pagar um alto preço."

Ídolo do clube parisiense e um dos maiores nomes da posição, a saída de Donnarumma vem sendo cercada de polêmica e ressentimentos. Em postagem nas redes sociais, o italiano mostrou toda a sua decepção com o atual treinador do clube de Paris.

"Infelizmente alguém decidiu que não posso mais fazer parte do grupo nem contribuir pra o sucesso da equipe. Estou decepcionado e desanimado", diz texto publicado pelo goleiro direcionando suas declarações para Luis Enrique, que assumiu a dispensa do seu comandado.

Em entrevista à Sky Sports, o treinador reconheceu a qualidade do atleta, mas disse que pretende trabalhar com um goleiro com um perfil diferente. "Ele está fora do elenco porque é uma decisão minha. Sou 100% responsável", comentou.

Do outro lado, o City vive a expectativa da chegada de um novo nome para a posição com a provável ida de Ederson para o Galatasaray, da Turquia. Uma conversa de Donnarumma com Pep Guardiola, conforme noticiado pela imprensa italiana, acelerou essa negociação e um acordo contratual já teria sido acertado com a diretoria do clube inglês.

