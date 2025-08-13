Dívida do Inter com Flamengo por Thiago Maia apimenta duelo na Libertadores

Flamengo e Internacional abrem hoje, no Maracanã, o confronto pelas oitavas de final da Libertadores. Esse duelo chega apimentado pelas cobranças públicas do Fla à diretoria colorada, diante de uma dívida pela transferência do volante Thiago Maia.

O valor em aberto no momento é de 1,25 milhão de euros (R$ 7,88 milhões).

Esse montante corresponde a cinco parcelas já vencidas, de uma negociação que totalizou 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões, na cotação atual).

O Flamengo não gostou do fato de o Inter fazer contratações recentemente.

O Inter justificou os atrasos no ano passado por causa dos problemas de caixa decorrentes da enchente no Sul.

Fluxo de pagamento combinado entre Flamengo e Inter:

250 mil euros em 20/8/2024* 400 mil euros em 20/12/2024* 50 mil euros em 30/12/2024* 500 mil euros em 20/4/2025* 50 mil euros em 30/4/2025* 550 mil euros em 30/8/2025 550 mil euros em 28/2/2026 550 mil euros em 30/8/2026 550 mil euros em 28/2/2027 550 mil euros em 30/8 2027

*Parcelas já vencidas

A disputa judicial

O Flamengo notificou o Inter ainda na reta final de 2024 a respeito das parcelas não pagas. O presidente ainda era Rodolfo Landim.

Posteriormente, o Fla levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.

O Inter explicou que teve problemas com fluxo de caixa, em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. As receitas foram afetadas em um período em que o Beira-Rio e o CT ficaram debaixo d'água.

O clube tentou repactuar o fluxo de pagamentos com o Flamengo, mas não teve sucesso. O UOL apurou que os colorados viram uma dose de intransigência do Flamengo na questão, embora reconheçam o direito contratual do Flamengo.

Um exemplo usado é a negociação frustrada que levaria Thiago Maia para o Santos. O clube gaúcho venderia o volante ao Peixe, que assumiria também a dívida com o Fla.

A diretoria rubro-negra exigiu garantias bancárias em um nível apontado como elevado para os padrões do futebol brasileiro. Muito por insegurança de que o Peixe de fato fosse cumprir o parcelamento.

O obstáculo foi decisivo para que a negociação em março deste ano caísse por terra, apesar do acordo entre jogador e o Santos.

Quando a cobrança virou pública

A diretoria rubro-negra mostrou que perdeu a paciência em forma de nota oficial.

Há 13 dias, quando o Inter anunciou a contratação do meia Alan Rodríguez, o Flamengo veio a público para criticar a postura do time gaúcho.

Sobrou até uma crítica para a CNRD. A sentença do caso, segundo o Fla, está prevista para 6 de setembro.

O Flamengo também usou a nota para reforçar a necessidade de que a CBF implemente o fair play financeiro.

Na segunda-feira, representantes de Inter e Fla estiveram na primeira reunião do grupo de trabalho que trata desse assunto. Não conversaram diretamente sobre a dívida por Thiago Maia.

No círculo de dívidas do futebol brasileiro, o Inter também tem a quem cobrar. O Vasco, por exemplo, ainda não pagou pela contratação de David. O montante é de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões).

E quanto vale esse duelo?

Thiago Maia está entre os relacionados do Inter que vieram ao Rio para o início do confronto pela Libertadores.

A classificação para as quartas de final vale US$ 1,7 milhão (R$ 9,18 milhões). Mais do que o Inter deve ao Flamengo até o momento.

Só que, obviamente, o Fla não quer que esse dinheiro nem passe perto dos cofres colorados.

Ao fim deste mês, mais uma parcela de 550 mil euros (R$ 3,47 milhões) vai vencer.