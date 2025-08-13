Topo

Diogo Jota será homenageado na primeira rodada do Campeonato Inglês

13/08/2025 16h37

Os jogos da primeira rodada do Campeonato Inglês, que começa nesta sexta-feira, serão marcados por homenagens a Diogo Jota e seu irmão, André Silva. Os dois morreram em um acidente de carro no começo de julho. O protocolo é de um minuto de silêncio antes de todas as partidas.

A Liga irá enviar mensagens e imagens para os times exibirem nos telões durante o intervalo. Além disso, os jogadores vão utilizar uma braçadeira preta como homenagem ao jogador.

No último domingo, o Liverpool fez sua primeira partida oficial após a morte de Diogo Jota, na decisão da Supercopa da Inglaterra, contra o Crystal Palace. Na ocasião houve um minuto de silêncio para homenagear jogador.

A Roma também prestou homenagem ao português em amistoso contra o Everton, em Liverpool. O time italiano depositou uma coroa de flores no memorial criado para o atacante português.

Diogo Jota, de 28 anos, viajava com o irmão pela província de Zamora, na Espanha, quando o carro em que estava perdeu o controle, bateu e pegou fogo. Logo após o acidente, os Reds, como forma de tributo, aposentaram a camisa 20.

