De contrato renovado, Rincón vê titularidade ameaçada no Santos

13/08/2025 06h00

Tomás Rincón teve seu contrato renovado pelo Santos, mas corre o risco de perder o posto de titular na equipe de Cleber Xavier. O volante vem oscilado nas últimas partidas e viu a concorrência ganhar pontos.

Na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no último domingo, o venezuelano começou jogando no Mineirão, mas recebeu um cartão amarelo cedo e acabou saindo no intervalo, para a entrada de Zé Rafael. Com o ex-Palmeiras em campo, os paulistas melhoraram e buscaram a virada.

Além do jogo abaixo contra a Raposa, Rincón foi um dos vilões no empate de 2 a 2 com o Sport, fora de casa. O volante foi expulso ainda no primeiro tempo.

Em meio a este cenário, o camisa 8 vê os rivais cresceram na briga por uma vaga de titular no time de Cleber Xavier. Zé Rafael, João Schmidt e Bontempo tentam assumir o posto, além de Willian Arão, que se recupera de lesão.

Rincón veio do futebol italiano e chegou ao Santos em agosto de 2023. O venezuelano terminou aquele ano como peça importante da equipe e esteve em campo na queda do Peixe, mas perdeu espaço entre os titulares em 2024 durante a disputa da Série B.

Na atual temporada, o venezuelano soma 24 jogos, sendo 17 entre os titulares, sem gols ou assistências.

Com Rincon à disposição e de contrato renovado, o Santos volta a campo neste fim de semana. O Peixe encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

