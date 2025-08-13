Dana White comenta sobre McGregor no UFC da Casa Branca: "Vamos ver"

O presidente do UFC, Dana White, deixou claro recentemente que Conor McGregor está levando a sério o retorno ao octógono, especialmente em um evento tão grandioso quanto o UFC nos jardins da Casa Branca, previsto para acontecer em julho do próximo ano. Este evento, que promete ser um dos maiores marcos na história da organização, reacendeu o desejo do irlandês de voltar à ação após mais de quatro anos de ausência.

Em entrevista ao programa 'Pardon My Take', White revelou que McGregor, atualmente de volta ao programa de testes antidoping, tem demonstrado comprometimento com seu retorno. O lutador, que não entra no octógono desde a traumática derrota para Dustin Poirier no UFC 264, em 2021, tem publicado vídeos de seus treinos, alimentando especulações sobre sua participação no histórico evento na Casa Branca.

"Ele tem postado vídeos treinando, está de volta ao programa de testes agora e quer a luta na Casa Branca. Se ele começar a se preparar, treinar e manter o curso, essa é a luta que ele quer. Ele continua me dizendo que quer essa luta, então vamos ver como isso se desenrola nos próximos meses", comentou Dana White.

Quase retorno

O adversário mais provável para essa possível volta seria Michael Chandler, contra quem McGregor deveria lutar no UFC 303, agendado para junho de 2024. No entanto, o irlandês precisou adiar os planos devido a uma lesão, frustrando a expectativa de um retorno imediato. Apesar de obstáculos como esse e lesões recentes, o ex-campeão parece entusiasmado com a ideia de competir em um evento de tamanha magnitude, no cenário imponente da Casa Branca.

