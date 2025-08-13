Topo

Esporte

Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca em 2026: 'vai acontecer'

Dana White confirma evento do UFC na Casa Branca - Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Dana White confirma evento do UFC na Casa Branca Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 17h21

Presidente do UFC, Dana White anunciou ontem a realização de um evento da organização na Casa Branca em 4 de julho de 2026. A data vai celebrar o 250º aniversário da independência dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Amigo do presidente Donald Trump, White disse, em entrevista à rede CBS, que o evento será na residência oficial da presidência. "Vai acontecer, isso é certo."

O plano é que o evento faça parte das comemorações pelo 250º aniversário da declaração de independência dos EUA. Ainda não há detalhes de quem irá participar das lutas. O governo norte-americano e Donald Trump ainda não se pronunciaram sobre o tema.

Conversei com ele ontem à noite, eu me refiro ao presidente (Donald Trump). Vou visitá-lo no final do mês. Vamos nos sentar juntos para que eu lhe revele nossos planos. Veremos o que ele quer, mas sim, vai acontecer. Dana White

UFC anunciou acordo de transmissão com a CBS e Paramount nesta semana. O contrato será de sete anos, e a organização vai receber US$ 7,7 bilhões (R$ 41,6 bilhões). Dana White está à frente da entidade desde 2001.

Ex-presidente Donald Trump acompanha o UFC 295 ao lado de Dana White, em 2023 - Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ex-presidente Donald Trump acompanha o UFC 295 ao lado de Dana White, em 2023
Imagem: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

White e Trump são amigos e a relação ganhou um novo status na última eleição presidencial. Durante o seu discurso de vitória em novembro de 2024, Donald convidou o amigo ao palco.

Trump disse em julho que era favorável ao evento na Casa Branca. "Todos os nossos parques nacionais e locais históricos terão eventos especiais em homenagem ao América 250. E eu até acho que teremos uma luta do UFC. Imagine isso no terreno da Casa Branca."

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Musetti: Santos faz evento com funcionários a pedido de Neymar

Titulares do Santos vão a campo para treino técnico e tático e trio faz transição

Vanderlan se despede do Palmeiras e recebe homenagem no CT: "Construímos uma linda história"

Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca em 2026: 'vai acontecer'

Reforços e contrato longo: o que Sampaoli pede para fechar com Santos

Fora de casa, Palmeiras perde para o Fortaleza pelo Brasileiro sub-17

Após briga na Colômbia, líder de torcida organizada do São Paulo promete clima "hostil" no Morumbis

Flamengo anuncia fim do patrocínio com a Pixbet após quatro anos e busca valorização da camisa

Diogo Jota será homenageado na primeira rodada do Campeonato Inglês

Santos derrota o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão sub-17

Juventude anuncia contratação do lateral direito Igor Formiga, ex-Cruzeiro