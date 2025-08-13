Crespo reconhece dificuldades do São Paulo, mas minimiza sofrimento em empate: "Situação normal"

O técnico Hernán Crespo reconheceu que o São Paulo enfrentou algumas dificuldades no empate sem gols contra o Atlético Nacional, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador, entretanto, classificou o sofrimento do Tricolor como "normal", sobretudo por tratar-se de um duelo fora de casa.

O São Paulo foi pressionado pelo Atlético Nacional em diversos momentos da partida. Além disso, o time colombiano teve dois pênaltis marcados a seu favor. Cardona desperdiçou o primeiro ao cobrar para fora e, no segundo, parou em defesa do goleiro Rafael. Crespo não gostou do desempenho da equipe, mas entendeu o clima de pressão.

"Não fomos tão agressivos como pretendíamos. Talvez, na hora de jogar bola, tenhamos tido dificuldades para contra atacar, para criar situações. Mas o mérito foi deles, que colocaram pressão e não nos deixaram jogar. Sabemos que teríamos que enfrentar um time complicado, num clima e estádio complicados. Somos muito contentes pelo Rafael. Depois, temos que melhorar nesse aspecto. Mas acho que foi uma situação normal sofrer aqui", afirmou o argentino em coletiva pós-jogo.

O São Paulo entrou em campo com três volantes - Alisson assumiu o meio-campo na vaga de Rodriguinho. Já no ataque, Ferreirinha deu lugar a Luciano. O Tricolor, porém, não conseguiu criar e ofereceu pouquíssimo perigo ao gol defendido por Ospina.

No segundo tempo, Crespo tentou corrigir o problema com substituições. As trocas, porém, não surtiram o efeito desejado. Ainda assim, o São Paulo conseguiu segurar o empate e levou a decisão para o Morumbis, o que foi valorizado pelo treinador.

"Como falei antes, pretendíamos jogar um certo tipo de jogo. Pretendíamos criar associações. As mudanças foram desse jeito, com Rodriguinho, Ferreirinha e Lucas. Não aconteceu. Faltou um pouco de criatividade. Mas numa situação assim, adversa, [é bom que] voltamos para casa com um empate", analisou.

O Atlético Nacional teve ao menos quatro grandes oportunidades de gols no Estádio Atanasio Girardot. Além dos dois pênaltis desperdiçados por Cardona, a equipe colombiana chegou a acertar a trave duas vezes: uma em voleio de Moreno e outra em finalização de Hinestroza.

"Sei da força e das capacidades do Atlético Nacional. Com a pressão alta que fizeram, não conseguimos encontrar nosso jogo. Temos que felicitar o Atlético Nacional, porque fizeram um jogo muito bom. Não nos deixaram jogar, não nos sentimos cômodos. Não conseguimos nos associar. Sabia que seria muito difícil", disse Crespo.

O técnico tricolor ainda comentou sobre as decisões da arbitragem nos lances dos pênaltis. Crespo não fez nenhum tipo de reclamação quanto às marcações e celebrou a sorte do São Paulo em ter Rafael no gol.

"Faz parte do jogo. Creio que nós estamos muito longe, temos que confiar nos árbitros. Se apitaram assim, temos que aceitar. [No primeiro pênalti] Me disse que foi mão, e tudo bem, e no outro me disseram que foi falta. Faz parte do jogo. Nós tivemos a sorte de que Cardona, um grande jogador, perde o primeiro e, no segundo, temos que felicitar o Rafael, que fez uma grande defesa. Confio plenamente nos árbitros", concluiu o comandante.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a duelar na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo decisivo está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Antes disso, porém, o São Paulo volta a focar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista encara o Sport, às 18h30 deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição nacional.