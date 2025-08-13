Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo

O técnico Hernán Crespo não reclamou dos dois pênaltis marcados para o Atlético Nacional no empate sem gols com o São Paulo na noite de hoje. O argentino parabenizou o adversário pelo domínio no jogo e também o goleiro Rafael, decisivo. Crespo também isentou Edwin Cardona, que perdeu as duas cobranças.

Atlético foi melhor. "Não fomos tão agressivos como a gente pretendia. Talvez, na hora de jogar tivemos dificuldades para contra-atacar, para criar. O mérito foi deles, colocaram pressão e não deixaram jogar. Sabemos que tínhamos que enfrentar um time complicado, em um estádio complicado. Estou muito contente por Rafael. Temos que melhorar neste aspecto, mas sofrer aqui é uma situação normal"

Empate bem-vindo. "Pretendíamos jogar um certo tipo de jogo, ter sociedades para criar. As mudanças foram para isso. Não aconteceu. Faltou um pouco de criatividade. Mas em uma situação assim adversa, voltar para casa com o empate é bem-vindo. Com a pressão alta, não encontramos o jogo, nunca nos sentimos cômodos e isso é mérito do Atlético. Não conseguimos associações e sem isso fica difícil."

Sem reclamação de pênaltis e Rafael de parabéns. "Estou longe e temos que confiar nos árbitros. Me disseram que foi mão e tudo bem. No outro, me disseram que foi falta também. É parte do jogo. Tivemos a sorte que o Cardona, um grande jogador, errou o primeiro e, no segundo, temos que parabenizar o Rafael que fez uma grande defesa. Parabenizar o Rafael, sou muito contente com ele. É um líder e sua liderança é muito significativa para o grupo. Nunca é fácil parar um pênalti em uma situação assim. Ele fechou o gol. Levamos um empate em jogo muito difícil."

Elogios a Cardona. "Que estudamos, estudamos (como ele bate). Mas não é garantia de nada. Nós sabíamos que Cardona ia bater ali? Tem que perguntar ao treinador de goleiros se passou essa informação. No fim, deu certo, mas é estranho que Cardona passe uma noite assim. Esses dois pênaltis não definem o Cardona, ele é muito mais que isso."