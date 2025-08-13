Crespo despista sobre titularidade de Lucas no jogo da volta e mira 'noite de Copa' no Morumbis

Topo

13/08/2025 07h00

Recuperado de um problema no joelho direito que o afastou dos gramados por cerca de três meses, Lucas Moura enfim está retornando gradualmente no São Paulo. O camisa 7, inclusive, saiu do banco no empate sem gols do Tricolor contra o Atlético Nacional, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Após a partida, Lucas revelou que se sentiu bem e se mostrou esperançoso por um possível retorno ao time titular do São Paulo no jogo de volta contra o Atlético Nacional, marcado para a próxima terça-feira. O técnico Hernán Crespo despistou sobre o assunto, mas deixou a possibilidade em aberto.

"Sobre Lucas [se poderá ser titular no jogo de volta], vamos ver como ele se sentiu [hoje]. Acho que sentiu um pouco a entrada [risos]. Não podia iniciar os jogos, não podia responder, mas acho que seja uma questão de ritmo. Vamos ver o que vai acontecer nesses dias", afirmou Crespo em coletiva após o empate da última terça-feira.

Lucas vem sendo acionado aos poucos neste retorno aos gramados. Em razão do longo tempo parado, a comissão técnica do São Paulo não quer acelerar a volta do atacante para evitar qualquer problema físico. Ele, por exemplo, não completa 90 minutos em campo desde março deste ano.

Depois de três meses afastado, o camisa 7 voltou a ser relacionado apenas no último sábado, quando o São Paulo enfrentou o Vitória, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante entrou aos 32 minutos do segundo tempo e substituiu André Silva, recebendo a oportunidade de voltar a autar.

Já na última terça-feira, Lucas foi acionado mais cedo por Crespo. O jogador foi chamado ainda aos 16 minutos da etapa final e, novamente, entrou na vaga de André Silva. Apesar de não ter feito muito em campo, o aumento gradual de minutagem é valioso para o atleta, sobretudo na retomada do ritmo de jogo.

Crespo mira 'noite de Copa' no Morumbis

São Paulo e Atlético Nacional voltam a ficar frente a frente no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Morumbis. Em sua primeira passagem, Hernán Crespo não soube o quão mágicas são as 'noites de Copa' no estádio são-paulino, mas mira viver isso pela primeira vez.

Em sua primeira passagem no clube, Crespo não vivenciou a experiência do Morumbis lotado em noites de Libertadores, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de Covid-19. A proibição de público nos estádios durou até setembro de 2021, quando o Governo de São Paulo autorizou a ocupação de 30% de cada setor a partir de 4 de outubro. Neste período, o Tricolor já havia sido eliminado da competição.

O técnico, portanto, viverá uma noite de Copa com o Morumbis lotado pela primeira vez. A torcida do São Paulo tem feito bonito, desde a recepção ao ônibus da equipe até depois do apito final.

"Quanto ao Morumbis, vamos ver. Eu não tenho essa experiência, então veremos. Acreditar, vamos para frente. Tentar melhorar a nossa versão de jogo, tentar implementar essa ideia de jogo que nos sentimentos confortáveis, e acreditar", declarou Crespo.

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam no duelo decisivo das oitavas da Libertadores na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na casa tricolor.

A decisão de quem avança às quartas de final está aberta, já que uma simples vitória coloca uma das duas equipes na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

