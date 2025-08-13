Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Dois pênaltis desperdiçados pelo Atlético Nacional, outras duas bolas na trave além de um enorme domínio durante os 90 minutos de jogo dos colombianos. A apresentação ruim do São Paulo no jogo de ida das oitavas da Libertadores ligou um sinal de alerta em Hernán Crespo. O treinador admitiu que o 0 a 0 acabou barato e que a equipe "precisa melhorar em alguns aspectos" se quiser avançar na terça-feira, no MorumBis.

"Não fomos tão agressivos como a gente pretendia. Na hora de jogar tivemos dificuldades para contra-atacar, para criar situações. O mérito foi deles, que colocaram pressão e não deixaram a gente jogar. Sabíamos que enfrentaríamos um time complicado, em clima e um estádio complicado. Estou muito contente por Rafael (defendeu um pênalti) e seguramente temos de melhorar nestes aspectos, mas sofrer aqui é uma situação normal", afirmou o treinador.

"Nada me surpreendeu, sei da força e da capacidade do Nacional. Não encontramos nosso jogo, o que pretendíamos, creio que nós não jogamos associados para chegar a linha final e ficou muito difícil. As coisas não aconteceram, faltou criatividade. Mas tem o jogo da volta", seguiu, sem esconder o alívio pelo resultado.

Na visão de Crespo, o São Paulo "deu sorte." "Nós tivemos sorte que Cardona perde o primeiro e o segundo a felicidade do nosso arqueiro. Em uma situação assim adversa, voltar para casa com o empate é bem-vindo", comemorou, frisando algo que pretende melhorar. "Com a pressão alta, não encontramos o jogo, nunca nos sentimos cômodos e isso é mérito do Atlético. No MorumBis, vamos ver, acreditar, jogar com a bola para frente. Temos de melhorar nosso jogo, colocar a ideia que a gente se sente confortável e acreditar", completou.

Ciente da força dos colombianos, Crespo deve mandar uma equipe bastante modificada na visita ao Sport, pelo Brasileirão, no sábado. Lucas Moura pode ganhar minutagem no Recife como um teste decisivo para ver se inicia no MorumBis, como espera.

CONFIANÇA NA TITULARIDADE NA VOLTA

Pela segunda partida seguida, o meia-atacante Lucas Moura entrou no decorrer de um jogo do São Paulo. Após três meses afastado por lesão, o ídolo celebra a aquisição de ritmo e já sonha com vaga de titular no duelo de volta com os colombianos, no MorumBis, terça-feira.

"Importante (esse tempo em campo), o jogo a jogo para pegar ritmo de novo", frisou. "Joguei um pouco contra o Vitória e um pouco mais hoje, já me senti melhor. É difícil entrar num jogo assim de Libertadores, pegando fogo, mas o resultado foi importante, pois é difícil jogar aqui", salientou, já focando no embate no MorumBis.

"Agora é fazer o dever de casa. E espero que sim (figure entre os titulares). Tem um jogo no final de semana antes (visita ao Sport) e vamos ver o que o professor está planejando. A tendência e ir aumentando o minutos até poder começar como titular", completou, já se colocando à disposição para a partida no Recife.