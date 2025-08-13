Topo

Esporte

Corinthians se apega a bons números contra o Bahia na Arena para melhorar no Brasileiro

13/08/2025 06h00

O Corinthians não vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe não venceu em nenhum dos seus últimos cinco jogos e comemorou apenas uma vitória nas últimas dez rodadas.

O Timão tenta iniciar a volta por cima na liga nacional neste sábado, quando recebe o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada. A bola rola para o confronto a partir das 21h (de Brasília).

Para se reerguer na competição, a equipe se apegas no bom retrospecto em casa contra o time baiano. Desde a inauguração da Arena, em 2014, o Corinthians perdeu para o adversário apenas uma vez. Ao todo, são sete vitórias, um empate e uma derrota.

A única derrota ocorreu recentemente. Pelo Brasileiro de 2023, o Timão sofreu uma sonora goleada para o Bahia jogando em seus domínios. A equipe, comandada por Rogério Ceni, venceu o Corinthians, na época de Mano Menezes, por 5 a 1.

Apesar da goleada, o bom desempenho não se abalou. No ano seguinte, o Alvinegro venceu o Tricolor Baiano por 3 a 0 e se vingou do atropelo sofrido na temporada anterior.

O time de Dorival Júnior, portanto, quer manter a escrita para voltar a vencer no Brasileiro. O Corinthians ocupa a 13ª posição, com 22 pontos, seis a menos que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

