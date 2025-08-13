Corinthians reencontrará Athletico-PR na Copa do Brasil após 16 anos; relembre

Topo

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira, colocou frente a frente Corinthians e Athletico-PR. Os duelos estão marcados para as semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

As equipes voltarão a se enfrentar na competição nacional após 16 anos. Em 2009, o Timão enfrentou o Furacão nas oitavas de final do torneio. No jogo de ida, a equipe alvinegra perdeu para o Athletico-PR por 3 a 2. Baroni e Dentinho marcaram os gols dos paulistas, enquanto Wallyson, Rafael Moura e Chico balançaram as redes para os donos da casa.

Precisando vencer para se classificar, o Corinthians recebeu o Athletico-PR no Pacaembu para a partida de volta e contou com o brilho do seu astro: Ronaldo Fenômeno. Com dois gols do camisa 9, o Timão venceu o Furacão por 2 a 0 e avançou às quartas de final.


Posteriormente, a equipe eliminou Fluminense e Vasco para chegar à final. Na decisão, o Corinthians bateu o Internacional e se sagrou campeão daquela edição.

As equipes se enfrentaram na Copa do Brasil em outras duas ocasiões. O Timão levou a melhor nas duas. A primeira ocorreu em 1997, enquanto a segunda aconteceu na edição de 2001. Ambos os encontros foram válidos pelas quartas de final.

