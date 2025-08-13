Corinthians acredita que mexicanos precisarão ceder em dívida por Félix

O Corinthians entende que o Santos Laguna terá que ceder em algum momento e renegociar se quiser receber os valores da dívida por Félix Torres. O Timão corre contra o tempo para tentar se livrar do transfer ban durante a janela de transferências, que fica aberta até 2 de setembro.

Timão busca acordo em meio a transfer ban

O UOL apurou que o Corinthians não tem como quitar a dívida de forma integral por falta de dinheiro. Ou seja, os mexicanos precisarão ser flexíveis caso queiram receber.

Apesar de ter sido enquadrado no transfer ban por três janelas, o Corinthians não desistiu de buscar uma renegociação da dívida com o Santos Laguna. O clube alvinegro deve cerca de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela compra do zagueiro Félix Torres, realizada no início do ano passado.

Osmar Stabile, presidente interino do Timão, busca contato com os representantes da equipe mexicana desde a última segunda-feira, mas sem retorno. Há a possibilidade de o dirigente viajar ao México para tentar solucionar o problema. Na semana passada, houve mais de uma conversa entre as partes, mas sem acerto.

No imbróglio de dívidas, outra situação pode levar o Timão a mais um 'ban': a dívida com o Talleres, da Argentina, pela contratação de Rodrigo Garro. A dívida de cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões na cotação atual) tramita no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

O clube paulista recorre da decisão desfavorável dada pela Fifa, enquanto estuda mais uma renegociação. O caso chegou a esse ponto devido a uma cláusula no contrato de venda, que estabelecia ao Corinthians o pagamento de todas as parcelas de forma antecipada em caso de qualquer atraso. Além disso, ainda houve a cobrança de juros e multa.

Mais um problema à vista

O Corinthians também recorre no CAS no caso da rescisão do meia Matías Rojas, que se arrasta desde o meio de 2024. A entidade condenou o Timão a pagar R$ 40 milhões ao jogador por atraso nos direitos de imagem

O caso foi acolhido pela Corte, e uma audiência foi realizada em 29 de abril. Em 2024, a defesa de Rojas alegou que tentou negociar um acordo amigável, mas não recebeu resposta do departamento jurídico à época.

O Timão aguarda a decisão do órgão máximo, que deve ser publicada ainda neste semestre.