Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal e é mais um desfalque importante para o clube - Memphis e Carrillo também entraram na lista de baixas recentemente. No UOL News, Alicia Klein e Luis Rosa avaliaram o impacto da falta do camisa 9 na Copa do Brasil.

Com o tempo de recuperação previsto de um mês, Yuri Alberto não deve entrar em campo nas quartas de final da competição, contra o Athletico Paranaense - o jogo de ida, na Arena da Baixada, está marcado para o próximo dia 27, e o jogo de volta, na Neo Química Arena, para o dia 11 de setembro.

Alicia: Corinthians não tem sobras no elenco

Desfalque importantíssimo. O Corinthians já perdeu Memphis e Carrillo e o Yuri também vai ficar fora por um tempo. O time não tem de onde tirar. Anunciou o Vitinho na correria antes do transfer ban, não tem de onde tirar dinheiro, não pode contratar e vai recorrer provavelmente à base e à criatividade do Dorival Júnior. Um elenco que não tinha muitas sobras perde alguns dos principais nomes.

Alicia Klein

Rosa: Corinthians tem condições de passar

O Corinthians tem que se benzer. Ali acontece tanta coisa: quando não é dentro de campo, é fora de campo. O Corinthians tem esse projeto de se dedicar basicamente à Copa do Brasil. O clube tem condições de passar nas quartas de final. [...] Agora, vamos ver se o Yuri se recupera a tempo, porque ele faz diferença. O Memphis também tem uma lesão muscular. É difícil ele voltar, mas o Corinthians vai se mobilizar na dedicação.

Luis Rosa

