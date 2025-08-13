Copa do Brasil: Botafogo x Vasco será em São Januário e Nilton Santos

Topo

Botafogo e Vasco se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil Imagem: Mateus Bonomi/AGIF
Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

13/08/2025 20h59

A CBF definiu os locais dos confrontos entre Botafogo e Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, com mando cruzmaltino, acontecerá em São Januário, dia 27 de agosto. Já a volta será na casa alvinegra, o Nilton Santos, dia 11 de setembro.

PM libera estádio vascaíno

O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) precisou autorizar São Januário. O estádio vascaíno tem restrições em relação à clássicos cariocas. O Vasco, desde o início, manifestou o desejo de jogar em sua casa. Já o Botafogo havia deixado em aberto a possibilidade de realizar as duas partidas no Maracanã.

Com a definição, os clássicos acontecerão com 5% da carga de ingressos destinada aos visitantes. No Nilton Santos, por exemplo, serão duas mil entradas para os vascaínos.

Quem avançar no confronto enfrenta o vencedor do duelo entre Fluminense e Bahia. No caso de uma eventual semifinal entre Vasco e Flu, por exemplo, São Januário é vetado pelas autoridades.

