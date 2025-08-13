Comitê paraguaio quer 'fazer gol no Brasil' em disputa pelo Pan de 2031

Presidente do Comitê Olímpico do Paraguai (COP), Camilo Pérez Moreira quer "meter um gol no Brasil" e fazer seu país vencer a eleição para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Assunção tem como rival nesta corrida a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói.

A declaração teve referência a César Ramírez, o 'El Tigre', ex-atacante do Flamengo e atual Ministro da Secretaria Nacional de Esportes. Ele integra o comitê da capital paraguaia e discursou durante a apresentação do projeto à Panam, organizadora dos Jogos.

Ele já meteu muitos gols no Brasil, e esperamos continuar assim (risos) Camilo Pérez

Assunção, quase como um "cartão de visita", está recebendo os Jogos Pan-Americanos Júnior, que conta com atletas até 23 anos — o torneio começou em 8 de agosto e vai até o dia 23. Camilo, aliás, aponta a intenção de dobrar o número de medalhas conquistadas em Cali, quando a competição teve a primeira edição.

O presidente do COP recebeu o UOL em sua sala no complexo esportivo que está sendo palco das disputas por medalhas e comentou sobre a evolução do movimento olímpico do país

O que ele falou?

Pan Júnior Assunção-2025: "Esportivament, nossas expectativas são que o Paraguai possa dobrar a quantidade de medalhas conquistadas nos Jogos de Cali. Estamos buscando 20 medalhas, tivemos 10 em Cali. Organizacionalmente, buscamos a excelência. Eu sei que fazer perfeito é impossível em um evento desse tamanho, mas vamos tentar estar o mais perto possível."

Para Los Angeles-2028, como está o processo do Paraguai? "Pela primeira vez em nossa história, temos um pressuposto definido até os Jogos Olímpicos. Lançamos um plano de alto rendimento, onde vamos apoiar todos os nossos atletas nestes quatro anos — desde competições internacionais até os classificatórios. Não quero ainda dar metas, quero esperar um ano e meio para ver a evolução de todo esse aporte que estamos fazendo".

Como ganhar essa eleição de Rio de Janeiro, que já recebeu Pan e Olimpíadas? "Com muito trabalho. Acho que nossa maior fortaleza é a concentração de 85% dos esportes em dois parques com locais muito próximos."

O César Ramírez está no comitê. Ele é famoso no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo... "Sim! Ele já meteu muitos gols no Brasil e esperamos continuar (risos)".

Mas, em termos de estrutura, para 2031, o que há planejado? "Vamos fazer uma arena de 10 mil pessoas e vamos usar o estádio da Copa do Mundo de 2030, que vai ser para 80 mil pessoas. Vamos remodelar alguns cenários do complexo esportivo e colocar itens mais modernos. A estrutura será a mesma, mas vamos crescer um pouco mais. Há obras em vias muito importantes começando no ano que vem, e vamos ter uma autopista para que isso seja também mais rápido. O Paraguai está crescendo muito, muito, muito, e nós somos parte do crescimento".