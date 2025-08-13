Com Corinthians, CBF define tabela completa das quartas da Copa do Brasil
A CBF divulgou na noite desta quarta-feira a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil, definindo datas, horários e locais dos confrontos. A quinta fase da competição será protagonizada por Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense.
Os três primeiros jogos da rodada de ida acontecem no dia 27 de agosto: Atlético-MG recebe o Cruzeiro às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte; Athletico-PR encara o Corinthians às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba; e Vasco e Botafogo se enfrentam às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. No dia 28, o Bahia recebe o Fluminense às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para os dias 10 e 11 de setembro. No dia 10, o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã, às 19h, repetindo o confronto da ida, mas agora em casa. No dia 11, o Cruzeiro encara o Atlético-MG no Mineirão, às 19h30; o Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, às 21h30; e o Botafogo enfrenta o Vasco no Nilton Santos, também às 21h30.O chaveamento da competição também já está definido. De um lado, ficaram Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Athletico-PR. Do outro, estão Botafogo, Vasco, Fluminense e Bahia.
As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 5 e 19 de outubro, enquanto a final será disputada nos dias 2 e 9 de novembro.
Confira os confrontos e mandos de campo das quartas de final:
- Atlético-MG x Cruzeiro - ida: 27/08, Arena MRV - volta: 11/09, Mineirão
- Athletico-PR x Corinthians - ida: 27/08, Ligga Arena - volta: 11/09, Neo Química Arena
- Vasco x Botafogo - ida: 27/08, São Januário - volta: 11/09, Nilton Santos
- Bahia x Fluminense - ida: 28/08, Arena Fonte Nova - volta: 10/09, Maracanã