Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, compareceu pela primeira vez à sede da CBF para dar sequência, junto ao departamento de seleções, ao planejamento da Amarelinha visando a Copa do Mundo de 2026.

"Hoje nós seguimos com as nossas reuniões periódicas presenciais, com o envolvimento de todas as áreas, para aperfeiçoar o planejamento já definido desde que conquistamos a vaga para a Copa do Mundo, visando a melhor condição possível nessa preparação. O presidente Samir Xaud e os demais vice-presidentes não estão medindo esforços para atender as necessidades, demandas e exigências técnicas da diretoria de seleções e da comissão técnica do Carlo Ancelotti", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções.

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já está em andamento. Sérgio Dimas, supervisor geral, e Guilherme Passos, fisiologista, visitaram cidades nos Estados Unido, onde analisaram opções de centros de treinamento, hotéis, estádios e logística.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Enquanto isso, Rodrigo Caetano, Juan Santos, coordenador técnico, e o técnico Carlo Ancelotti aproveitaram o Mundial de Clubes para avaliar instalações, observar partidas e recolher referências sobre organização e aspectos técnicos. O preparador físico Cristiano Nunes visita centros de treinamento da Série A para observar metodologias e analisar as estruturas de trabalho dos clubes da Série A.

O gerente de seleções masculinas, Cícero Souza, trabalha na definição dos próximos amistosos, previstos para as Datas Fifa posteriores ao fim das eliminatórias sul-americanas. A ideia é enfrentar adversários de diferentes estilos de jogo e colocação elevada no ranking da Fifa.

Membros da comissão técnica também seguem acompanhando jogos no Brasil e no exterior. Nesta semana, Ancelotti, Caetano e Juan Santos estarão no Maracanã para Flamengo x Internacional, pela Libertadores, e no Nilton Santos para Botafogo x LDU. O treinador também viajará para outras praças do país, começando no domingo pela Arena MRV, em Belo Horizonte, para assistir Atlético-MG x Grêmio.