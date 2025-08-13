Topo

Ceará anuncia a contratação do atacante Rodriguinho, emprestado pelo Cruzeiro

13/08/2025 13h48

Nesta quarta-feira, o Ceará anunciou a contratação por empréstimo do atacante Rodriguinho, junto ao Cruzeiro. O jogador de 22 anos fica no Vozão até o final de 2025.

Rodriguinho iniciou sua trajetória em 2022, com apenas 18 anos. Revelado pelo América-MG, o atacante se dividiu entre o profissional e o sub-20 no primeiro ano.

Em 2023, Rodriguinho se tornou peça importante da equipe do América-MG. Polivalente, atuou como ponta, meia e até como lateral direito no Coelho. Ao todo, foram 20 jogos, dois gols e três assistências naquela edição do Brasileirão, que terminou com o rebaixamento da equipe mineira.

Na Série B, Rodriguinho se destacou como ponta esquerda. Ele atuou em 25 partidas em 2024, marcou quatro gols e deu mais quatro assistências. Devido ao bom desempenho, foi contratado pelo Cruzeiro no fim do ano.

Ao chegar ao Cruzeiro, Rodriguinho não teve muito espaço e atuou apenas oito vezes. Assim, a diretoria da Raposa decidiu dar mais tempo de jogo ao atleta e o emprestou ao Ceará.

Mais um reforço do Vozão

Nos últimos dias, o Ceará tem sido ativo no mercado. No fim de julho, a equipe acertou o retorno do meio-campista Vina, que havia atuado no Vozão entre 2020 e 2023.

Além dele, a equipe de Léo Condé contratou por empréstimo o volante Vinicius Zanocelo, ex-Santos. A expectativa é que todos os reforços tenham participação frequente no Ceará.

Atualmente, o Ceará está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, seis a menos que o Mirassol, sexto colocado. O Vozão volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, no Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

