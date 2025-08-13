Topo

Caio Borralho desconfia de problemas com Chimaev ou Du Plessis antes do UFC 319

13/08/2025 10h57

Confirmado há algum tempo como reserva oficial da luta principal do UFC 319, o brasileiro Caio Borralho levantou dúvidas sobre o real estado físico dos protagonistas do combate: o campeão dos médios (84 kg) Dricus Du Plessis e o desafiante Khamzat Chimaev. Mesmo com outro compromisso agendado para setembro, o atleta viajará a Chicago pronto para substituir qualquer um dos envolvidos em caso de imprevisto - e acredita que algo fora do comum pode estar acontecendo nos bastidores.

Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o representante da equipe 'Fighting Nerds' relatou que o Ultimate não forneceu detalhes sobre a motivação para manter um substituto em alerta, o que despertou sua desconfiança. Embora nenhuma informação oficial tenha sido divulgada sobre possíveis lesões ou problemas na preparação, ele indicou que o lutador checheno pode ser o mais suscetível a contratempos, citando o histórico de lesões e dificuldades recorrentes com o corte de peso.

"Estou desconfiado porque tinham dito antes que não haveria reserva, e do nada apareceu um. Tem algo acontecendo, mas eu não sei o que é. O Chimaev treina como um louco, então sempre acaba se machucando. Mas ouvi recentemente que ele está bem, saudável, sem lesões sérias. Já o Dricus, não sei como está. Ele não tem postado muito nas redes sociais", analisou.

Com duelo já marcado contra Nassourdine Imavov no UFC Paris, em 6 de setembro, 'The Natural', como o brasileiro é conhecido, aceitou o desafio de bater o peso da categoria duas vezes em um intervalo inferior a três semanas. Para isso, tem mantido um controle rigoroso da rotina de treinos e alimentação, e afirma estar mais leve do que o habitual neste ponto da preparação.

Nerds em ação

Borralho terá a companhia de seus companheiros da Fighting Nerds em Chicago, já que três colegas também estão escalados para o card: Carlos Prates, Karine 'Killer' Silva e o polonês Michal Oleksiejczuk. Até o momento do evento, o brasileiro segue atento e preparado para qualquer cenário.

Se o plano original da organização for mantido, ele atuará apenas como observador. No entanto, caso algum contratempo afaste Du Plessis ou Chimaev do octógono, o substituto estará pronto para transformar a chance inesperada no maior momento de sua trajetória no MMA.

