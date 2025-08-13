Bruno Henrique marca, e Flamengo abre vantagem sobre o Internacional
O Flamengo saiu na frente do Internacional no duelo pelas oitavas de final da Libertadores. Os rubro-negros venceram por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã.
O gol da vitória carioca aconteceu no primeiro tempo, com Bruno Henrique. As duas equipes decidem a vaga para as quartas de final na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.
O Flamengo joga pelo empate para seguir na Libertadores. Para o Internacional, somente um triunfo por dois gols de diferença garante a classificação. Em caso de triunfo do Colorado por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.
O jogo
O Flamengo começou a partida pressionando o Internacional. Os rubro-negros assustaram aos dois minutos, em cabeceio de Léo Ortiz pela linha de fundo. Depois, Luiz Araújo recebeu passe no bico da área e finalizou cruzado para grande defesa de Rochet.
O panorama da partida seguiu o mesmo. O Internacional pouco passava do meio, enquanto o Flamengo continuava buscando o gol. De tanto insistir, os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos, Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique cabeceou para balançar as redes.
O Flamengo se manteve no ataque após o gol e quase ampliou aos 32 minutos. Plata aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Rochet.
Na parte final, os cariocas voltaram a ter chance de marcar. Primeiro, Plata recebeu passe na área e chutou em cima da zaga. Depois, Bruno Henrique finalizou com perigo. Assim os donos da casa foram com a vantagem mínima para o intervalo.
No segundo tempo, o Flamengo até tentou manter a postura ofensiva, mas viu o Internacional crescer na partida. Os visitantes começaram a chegar com perigo e assustaram aos 13 minutos, em chute de Ricardo Mathias. Com o passar do tempo, o confronto ficou equilibrado. Com isso, Flamengo e Internacional pouco fizeram para assustar o adversário.
Somente nos minutos finais, o Flamengo melhorou e conseguiu pressionar a equipe gaúcha. Aos 43 minutos, Luiz Araújo recebeu passe na entrada da área e chutou para defesa de Rochet com os pés. Com isso, o placar se manteve o mesmo, com os donos da casa abrindo vantagem no confronto.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 1 X 0 INTERNACIONAL
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Dario Herrera (ARG)
Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartões amarelos: Varela (Flamengo); Gustavo Prado (Internacional)
GOL
FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 27min do primeiro tempo
FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton) e Jorginho ; Luiz Araújo, Plata (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro)
Técnico: Filipe Luís
INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Thiago Maia (Gustavo Prado), Bruno Tabata (Richard) e Alan Patrick; Wesley (Vitinho) e Ricardo Mathias (Borré)
Técnico: Roger Machado