Bruno Henrique lamenta mal início de 2º tempo e cobra ajustes no Flamengo

13/08/2025 23h50

O Flamengo venceu o Internacional, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o 1 a 0, os rubro-negros estão com a vantagem no confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores.

O gol da vitória dos donos da casa foi do atacante Bruno Henrique. O jogador afirmou que o Flamengo poderia ter saído de campo com uma vantagem superior. 


"Acho que a gente no segundo tempo, no começo, tentamos fazer o gol logo e saímos um pouco do que combinamos no intervalo. A equipe adversária marcou muito no primeiro tempo e abriu mais no segundo. Dominamos no primeiro tempo e temos que melhorar no começo do segundo", disse.

O duelo de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. O Flamengo joga pelo empate para seguir na Libertadores. Para o Internacional, somente uma vitória com dois ou mais gols de diferença serve para a classificação. Em caso de triunfo do Colorado por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

