Bruno Henrique vê Fla impaciente no 2º tempo: 'Quisemos fazer o gol logo'

"Temos que procurar melhorar mais nos 15 primeiros minutos do 2º tempo", disse atacante - Mauro PIMENTEL / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 23h42

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Inter por 1 a 0, na ida das oitavas da Libertadores, o atacante Bruno Henrique disse que sua equipe se mostrou impaciente para aumentar a vantagem para o duelo de volta. Ele falou à TV Globo.

O que BH falou?

Pressa por 2 a 0? "Nos 15 primeiros minutos do 2º tempo, quisemos fazer o gol logo, e isso saiu um pouco do que planejamos no intervalo. Ficamos expostos. A equipe adversária marcou muito no 1º tempo e, depois, se abriu para conseguir o gol."

Tempos distintos. "O Inter marcou o tempo todo no 1º tempo. Foi lá que tivemos mais posse, finalizações e bolas em profundidade. No 2º tempo, por querer fazer o gol logo, abrimos um pouco."

Correção dos erros. "Esse é um ponto a melhorar. Temos que procurar melhorar mais nos 15 primeiros minutos do 2º tempo."

