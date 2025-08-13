Topo

Esporte

Brasileiros ficam sem contrato com o UFC na volta do Contender Series

13/08/2025 11h37

Programa voltado à revelação de novos talentos do MMA, o Contender Series está de volta. Realizado na noite da última terça-feira (12), o primeiro episódio da 9ª temporada do show não foi dos melhores para os atletas brasileiros. Os lutadores tupiniquins Neemias Santana e Radley da Silva não conseguiram impressionar Dana White e ficaram sem contrato com o UFC.

Um dos protagonistas da luta principal do evento, Neemias Santana roubou a cena logo no primeiro round do combate contra Ilian Bouafia, mas não de um jeito positivo. Isso porque o brasileiro desferiu uma cabeçada no rosto do seu oponente quando estava por cima no solo, que resultou na perda de um ponto nas papeletas dos juízes como punição.

A performance dos dois atletas no restante do confronto também não empolgou. Ao final, Neemias terminou derrotado por Bouafia, na decisão unânime dos juízes, mas ambos foram preteridos por Dana White e não conseguiram garantir uma vaga no plantel de lutadores do UFC.

Venceu, mas não levou

Por outro lado, Radley da Silva até saiu com a vitória no duelo contra George Mangos, na decisão unânime dos juízes. Entretanto, o desempenho do lutador brasileiro também falhou na tentativa de impressionar a alta cúpula de dirigentes do Ultimate e ficou sem o tão sonhado contrato com a maior organização de MMA do planeta.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Ex-campeão do UFC questiona retorno rápido de Charles do Bronx após nocaute

Jogo do Flamengo hoje (13) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Torcedor do Atlético Nacional faz gestos racistas a são-paulinos durante jogo

Brasileiros ficam sem contrato com o UFC na volta do Contender Series

Corinthians: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG inscreve Alexsander, Biel e Reinier para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Por que jogo do Barcelona em Miami virou tema de polêmica na Espanha

Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia e desfalca Corinthians

São Paulo tem vaga encaminhada na Libertadores? Colunistas divergem

Onde vai passar PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa? Como assistir ao vivo

Caio Borralho desconfia de problemas com Chimaev ou Du Plessis antes do UFC 319