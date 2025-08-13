Brasileiros ficam sem contrato com o UFC na volta do Contender Series

Programa voltado à revelação de novos talentos do MMA, o Contender Series está de volta. Realizado na noite da última terça-feira (12), o primeiro episódio da 9ª temporada do show não foi dos melhores para os atletas brasileiros. Os lutadores tupiniquins Neemias Santana e Radley da Silva não conseguiram impressionar Dana White e ficaram sem contrato com o UFC.

Um dos protagonistas da luta principal do evento, Neemias Santana roubou a cena logo no primeiro round do combate contra Ilian Bouafia, mas não de um jeito positivo. Isso porque o brasileiro desferiu uma cabeçada no rosto do seu oponente quando estava por cima no solo, que resultou na perda de um ponto nas papeletas dos juízes como punição.

A performance dos dois atletas no restante do confronto também não empolgou. Ao final, Neemias terminou derrotado por Bouafia, na decisão unânime dos juízes, mas ambos foram preteridos por Dana White e não conseguiram garantir uma vaga no plantel de lutadores do UFC.

Venceu, mas não levou

Por outro lado, Radley da Silva até saiu com a vitória no duelo contra George Mangos, na decisão unânime dos juízes. Entretanto, o desempenho do lutador brasileiro também falhou na tentativa de impressionar a alta cúpula de dirigentes do Ultimate e ficou sem o tão sonhado contrato com a maior organização de MMA do planeta.

