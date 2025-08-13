Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

O Brasil surpreendeu grandes potências ao faturar a medalha de ouro na disputa masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chendgu (China). Comum na região sul do Brasil, o esporte é uma variação do vôlei, disputado em quadra de grama (50m x 20m).

Atual campeã mundial, a seleção feminina faturou a inédita medalha de ouro no evento com vitória de virada sobre a Suíça, por 3 sets a 2. Já o time masculino foi bicampeão ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro foi obtido na edição de 2009 dos Jogos Mundiais, em Taiwan.

Diferentemente do vôlei, as jogadas do punhobol são feitas com o punho e com o antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte se espalhou pelo mundo e já é praticado em 65 países de cinco continentes.

A final feminina foi a mais acirrada. A seleção saiu perdendo para a Suíça por dois 2 sets a 0, mas retomou o domínio da partida e virou o placar de forma emocionante: salvou dois match points e selou a vitória por 3 sets a 2.

Os Jogos Mundiais são uma competição multiespoertiva, com mais de quatro mil atletas em 34 modalidades, muitas ainda não incluídas no programa olímpico. Cinco delas, no entanto, estrearão nos Jogos de Los Angeles 2028: beisebol/softball, críquete, flag football, lacrosse e squash. O evento teve início na última quinta (7) e vai até o próximo domingo (17).

A delegação brasileira conta com 52 atletas em 10 modalidades (individuais e coletivas): ginástica, levantamento de peso básico, karatê, jiu-jitsu, esportes de dança, wushu, orientação, kickboxing, punhobol e handebol de praia.