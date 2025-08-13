Brasil avança para as quartas de final do Mundial de Vôlei sub-21
A Seleção Brasileira de vôlei feminino avançou para as quartas de final do Mundial sub-21, nesta quarta-feira, após vencer a Coreia do Sul nas oitavas de final por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/13 e 25/19. Com a vitória, o Brasil enfrentará a Argentina, na próxima sexta, às 23h (de Brasília), para disputar uma vaga na semifinal do torneio, que acontece em Surabaya, na Indonésia.
Durante a partida contra as asiáticas, o bloqueio das brasileiras foi fundamental para garantir a vitória, com 15 pontos nesse fundamento. As maiores pontuadoras da partida foram a capitã Aline, com 15, e a oposta Rebeca, com 14.
Na última partida contra o Japão, ainda na fase classificatória, o Brasil perdeu sua principal bloqueadora, a central Juliana Palhano, que sofreu uma lesão no joelho. Durante a competição, a jogadora somou 19 pontos de bloqueio.
No geral, o destaque do Brasil na competição vai para a ponteira Helena, a maior pontuadora do time, com 88 pontos.
Em sua campanha até as quartas de final, o Brasil só perdeu uma partida, contra as japonesas, que são as únicas invictas no torneio.
Para o Mundial sub-21, a equipe brasileira conta com as opostas Larissa Brandão e Rebeca Viana; as levantadoras Amanda Mutuano e Ana Berto; as ponteiras Aline Segato, Helena Wenk, Isa Rocha e Vittória Kuehne; as centrais Giovana Guimarães e Luana Kuskowski; e a líbero Sofia Will.
Resultados do Brasil no campeonato mundial sub-21
Brasil 3 x 0 Tailândia (25/13, 25/12, 25/14)
Brasil 3 x 0 Chile (25/19, 25/14, 25/25/21)
Brasil 3 x 0 Bulgária (25/12, 25/18, 25/19)
Brasil 3 x 0 Tunísia (25/12, 25/11, 25/8)
Brasil 1 x 3 Japão (26/24, 17/25, 22/25 e 22/25)
Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (25/15, 25/13 e 25/19)