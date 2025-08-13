Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; Alex Telles projeta o duelo

Nesta quarta-feira, o Botafogo encerrou sua preparação para pegar a LDU, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.

Sob o comando de Davide Ancelotti e sua comissão técnica, o elenco botafoguense participou de atividades com bola no próprio palco do jogo. Para o duelo, o Glorioso não contará com os lesionados Kaio Pantaleão, Bastos e Jordan Barrera.

Em contrapartida, o comandante alvinegro terá o retorno de Marlon Freitas, que cumpriu protocolo de concussão no último jogo após choque de cabeça diante do RB Bragantino. Além dele, o goleiro Jhon também deve voltar a ser relacionado após duas partidas fora. O arqueiro, que optou por não assinar com o West Ham, da Inglaterra, tem grandes chances de ser titular no duelo contra a LDU.

Desta forma, uma provável escalação do Botafogo tem: John (Neto); Vitinho, Alexander Barboza, David Duarte e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Jefferson Savarino; Artur (Matheus Martins), Arthur Cabral e Álvaro Montoro.

Telles projeta confronto e valoriza união do Glorioso

"A época decisiva já começou. Sabemos a importância do primeiro jogo, ainda mais em casa e sabendo que nossa torcida vai estar presente. Sabemos o quanto isso foi importante para a conquista da nossa Libertadores (2024). Com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas que estaremos juntos. Tenho certeza que, com essa união, faremos um grande jogo, esse com um tempero especial, por se tratar de Libertadores", declarou Telles.

O Alvinegro confirmou, nesta terça, que mais de 30 mil ingressos para o jogo já foram vendidos. Os torcedores ainda podem adquirir as entradas para o embate através do site oficial de comercialização de ingressos do clube. O preço dos bilhetes varia de R$ 40,00 a R$ 200,00.

Botafogo e LDU já se enfrentaram quatro vezes na história, sendo uma vitória de cada equipe, todas em casa e pela Libertadores do ano passado, e dois empates, ambos pela Copa Sul-Americana de 2023. O embate da volta será na próxima semana, no Equador.