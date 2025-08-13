Topo

Bom futebol ainda pode salvar Abel no Palmeiras? Comentaristas opinam

do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 01h52

No Fim de Papo, Alicia Klein e Rodrigo Mattos avaliaram que a relação entre torcida do Palmeiras e Abel Ferreira está ruim mais por conta do futebol do time do que pelo fato de ele ter negociado com o Al Sadd (QAT).

O Palmeiras fez um acordo para encerrar o processo que o clube qatari movia na Fifa contra Abel Ferreira - o Al Sadd alega que o treinador descumpriu um pré-contrato.

Para resolver a situação, o clube alviverde abriu mão de receber cerca de R$ 10 milhões, valor correspondente a 25% dos direitos do atacante Giovani, que bateu metas no Al Sadd. Em troca do valor, o clube qatari pôs fim ao processo judicial.

Alicia: Jogos decisivos ruins pesam mais que acordo com clube qatari

A questão do Abel com a torcida, ou da Leila com a torcida, só vai se resolver dentro de campo. Fora de campo, cada declaração que eles dão tende a piorar as coisas. Neste momento, se o time for bem na Libertadores, as coisas podem se acalmar, mas o que jogou nas últimas partidas e o que jogou em partidas decisivas esse ano pesou mais para esse clima do que o movimento do Abel de querer ir para o Qatar.
Alicia Klein

Mattos: Reação só acontece por má fase do Palmeiras

Essa reação da torcida só acontece por causa da má fase. Se o Palmeiras estivesse líder, eliminado o Corinthians [na Copa do Brasil] e classificado na Libertadores, o torcedor ia falar: 'ótimo investimento, sensacional, temos o Abel por mais tempo'. O torcedor vai pelo passional, não considera se o investimento é bom ou ruim. E, no fim das contas, o Palmeiras não tirou dinheiro do bolso.
Rodrigo Mattos

Assista ao programa completo

