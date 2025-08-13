Bolívar bate Cienciano e sai em vantagem nas oitavas da Sul-Americana
Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bolívar recebeu o Cienciano no Estádio Hernando Siles e venceu por 2 a 0. Cauteruccio e Batallini balançaram as redes para a equipe mandante.
Com o triunfo, o Bolívar leva vantagem de dois gols no agregado e pode perder por até um tento de diferença para carimbar seu passaporte direto às quartas de final. Em caso de derrota por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor do embate entre Atlético-MG e Godoy Cruz.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru.
O jogo
O placar foi inaugurado pelo Bolívar aos 19 minutos do primeiro tempo. Ao receber na área, Cauteruccio ajeitou e arrematou firme para balançar as redes. Os bolivianos aumentaram a diferença aos 12 minutos da etapa final, quando Batallini desviou após cruzamento na área e marcou.