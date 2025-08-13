Topo

Barcelona atualiza situação das obras do Camp Nou; confira

13/08/2025 10h56

Nesta quarta-feira, o Barcelona atualizou a situação das obras do Camp Nou. De acordo com o clube, a reforma, que acontece desde junho de 2023, está progredindo bem.

Maior estádio da Europa, o Camp Nou, atualmente, abriga 99.354 lugares, mas a reforma prevê um aumento de seis mil assentos, com capacidade nova estipulada para 105.000 pessoas.

O clube catalão planejava retornar ao seu estádio no último dia 10, no embate contra o Como, da Itália, pelo Troféu José Gamper. No entanto, a partida, vencida pelos espanhóis por 5 a 0, aconteceu no estádio Johan Cruyff.


A tendência é que a primeira partida do novo Camp Nou aconteça em setembro. As primeiras três partidas do Barcelona pelo Campeonato Espanhol acontecerão fora de casa. Portanto, a equipe pode fazer seu primeiro jogo como mandante em seu estádio próprio.

Desde o início das obras, o Barcelona tem mandado seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, que abriga quase 56.000 pessoas. A equipe jogou pela última vez no Camp Nou em maio de 2023, em um duelo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

