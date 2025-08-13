Topo

Bahia informa venda de Ryan Carlos ao Estrela Amadora

13/08/2025 18h29

Nesta quarta-feira, através de um comunicado oficial, o Bahia anunciou a venda do lateral esquerdo Ryan Carlos para o Estrela Amadora, clube de Portugal.

O Tricolor de Aço não divulgou os valores da transferência, mas manteve 30% dos direitos econômicos do defensor de 23 anos. Ryan começou sua trajetória no São Paulo, onde atuou até 2018, ainda pela categoria sub-17. No ano seguinte, se transferiu para a Ponte Preta.

Na Macaca, se destacou ao defender a equipes sub-17, sub-19 e sub-20, e chamou a atenção do Bahia, que o contratou em 2021. Pelo sub-20 do time baiano, entrou em campo 69 vezes, nas quais registrou duas bolas nas redes e uma assistência.

Foi em 2023, então, que Ryan Carlos foi promovido à equipe principal e jogou 25 partidas, com dois passes para gol anotados. Na temporada seguinte, foi emprestado ao CRB e atuou em 23 compromissos, mas sem muito destaque. Ao retornar para o Bahia, foi novamente emprestado, desta vez ao Chornomorets-UCR.

Em meio ao seu empréstimo junto ao time ucraniano, o Estrela Armadora se interessou e contratou o jogador, que deixa o Tricolor de Aço com dois Campeonatos Baianos conquistados.

