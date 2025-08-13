Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

O Atlético-MG entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Os mineiros recebem o Godoy Cruz às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Quinta-feira de Copa em casa! ??? Bora, juntos, lutar pela vantagem nas oitavas da Sul-Americana! ? ?? Com vocês somos mais fortes, Massa: https://t.co/dYgHtuqopZ pic.twitter.com/PZQo0Vttz7 ? Atlético (@Atletico) August 12, 2025

Onde assistir Atlético-MG x Godoy Cruz

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Como o Atlético-MG chega para o confronto

Para chegar às oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético-MG venceu o Atlético Bucaramanga fora de casa no jogo de ida (1 a 0) e foi derrotado pelo mesmo placar na Arena MRV, mas avançou após decisão por pênaltis, com o goleiro Everson decisivo.

Para esta fase, os reforços Alexsander, Biel e Reinier foram regularizados e podem entrar em campo.

Como o Godoy Cruz chega para o confronto

Diferentemente do Galo, o Godoy Cruz classificou-se em primeiro do Grupo D, com três vitórias e três empates, mesma campanha do Grêmio, que ficou com o segundo lugar devido ao saldo de gols. Por outro lado, vem de seis jogos sem vencer na temporada.

Histórico de confrontos

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentaram duas vezes na história, ambas pela Copa Libertadores, em 2017. O Galo venceu os argentinos por 4 a 1 e empatou o outro duelo por 1 a 1.

Atlético-MG na temporada

Além da Sul-Americana, o Atlético-MG segue vivo na Copa do Brasil e enfrentará seu rival Cruzeiro nas quartas de final. No Campeonato Brasileiro, ocupa a 10ª posição, com 24 pontos em 17 partidas. No último jogo, empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário.

Godoy Cruz na temporada

Apesar da boa campanha na fase de grupos da Sul-Americana, os argentinos venceram apenas seis partidas de 27 disputadas no ano. No Campeonato Argentino, o time ocupa o 13º lugar do Grupo B, com três pontos em quatro jogos.

Prováveis escalações

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk



Técnico: Cuca

Provável escalação do Godoy Cruz

Petroli; Jara, Mendoza, Quiroz e Morán; González, Sosa, Poggi, Fernández e Andino; Auzmendi



Técnico: Tino Ribonetto

Arbitragem

Alexis Herrera será o árbitro do confronto, com Lubin Torrealba e Alberto Ponte como assistentes. Carlos Oribe comandará o VAR.

Próximos jogos do Atlético-MG

O elenco atleticano volta a campo neste domingo, quando recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Na próxima quinta-feira, o time brasileiro visita o Godoy Cruz pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte.

Próximos jogos do Godoy Cruz

Após enfrentar o Galo, o Godoy Cruz visita o River Plate, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Monumental.

Depois do jogo de volta da Sul-Americana, joga diante de sua torcida, contra o Vélez Sarsfield, pela sexta rodada da segunda fase do Argentino, no dia 25, às 17h, no Estádio Feliciano Gambarte.