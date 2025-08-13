Topo

Esporte

Atlético-MG inscreve Alexsander, Biel e Reinier para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

13/08/2025 11h25

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira, três trocas na lista dos jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os reforços Alexsander, Biel e Reinier foram regularizados e podem entrar em campo pela competição.

O trio, contratado pelo Galo nesta janela de transferências, entrou nas vagas dos jovens Kauan Guilherme, Renan Cunha e Vitor Gabriel, respectivamente. Antes disso, o Galo já havia inscrito Dudu e Isaac para o confronto diante do Atlético Bucaramanga na fase anterior da competição.

Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebe o Godoy Cruz nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela partida de ida, na Arena MRV.

A partida pode marcar a estreia do atacante Reinier, contratado junto ao Real Madrid, com a camisa do Galo. Os outros dois reforços, o atacante Biel e o volante Alexsander, já disputaram quatro partidas cada.

"Estou muito motivado. Vou dar minha vida, como dei minha vida em todos os outros clubes, com muito profissionalismo. Estou muito feliz e muito ansioso para estrear na Arena MRV. Espero que seja agora na quinta-feira", disse Reinier em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Calendário do Atlético-MG

A partida de volta entre Atlético-MG e Godoy Cruz acontece na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Feliciano Gambarte, na Argentina.

Antes, o Galo volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A equipe do técnico Cuca ocupa a 10ª posição, com 24 pontos. O Imortal é o 15º colocado, com 20 pontos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Reforço vai a campo, mas Garro e Gustavo Henrique desfalcam treino do Corinthians

Ex-campeão do UFC questiona retorno rápido de Charles do Bronx após nocaute

Jogo do Flamengo hoje (13) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Torcedor do Atlético Nacional faz gestos racistas a são-paulinos durante jogo

Brasileiros são preteridos e ficam sem contrato com o UFC na volta do Contender Series

Corinthians: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG inscreve Alexsander, Biel e Reinier para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Por que jogo do Barcelona em Miami virou tema de polêmica na Espanha

Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia e desfalca Corinthians

São Paulo tem vaga encaminhada na Libertadores? Colunistas divergem

Onde vai passar PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa? Como assistir ao vivo