Atlético-MG inscreve Alexsander, Biel e Reinier para as oitavas de final da Copa Sul-Americana
O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira, três trocas na lista dos jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os reforços Alexsander, Biel e Reinier foram regularizados e podem entrar em campo pela competição.
O trio, contratado pelo Galo nesta janela de transferências, entrou nas vagas dos jovens Kauan Guilherme, Renan Cunha e Vitor Gabriel, respectivamente. Antes disso, o Galo já havia inscrito Dudu e Isaac para o confronto diante do Atlético Bucaramanga na fase anterior da competição.
Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebe o Godoy Cruz nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela partida de ida, na Arena MRV.
A partida pode marcar a estreia do atacante Reinier, contratado junto ao Real Madrid, com a camisa do Galo. Os outros dois reforços, o atacante Biel e o volante Alexsander, já disputaram quatro partidas cada.
"Estou muito motivado. Vou dar minha vida, como dei minha vida em todos os outros clubes, com muito profissionalismo. Estou muito feliz e muito ansioso para estrear na Arena MRV. Espero que seja agora na quinta-feira", disse Reinier em entrevista coletiva nesta terça-feira.
Calendário do Atlético-MG
A partida de volta entre Atlético-MG e Godoy Cruz acontece na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Feliciano Gambarte, na Argentina.
Antes, o Galo volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A equipe do técnico Cuca ocupa a 10ª posição, com 24 pontos. O Imortal é o 15º colocado, com 20 pontos.