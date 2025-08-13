Topo

Atlético-MG acerta renovação de contrato com zagueiro Lyanco até 2029

13/08/2025 10h56

Um dos líderes do elenco e considerado peça-chave do esquema do técnico Cuca, o zagueiro Lyanco acertou a renovação de contrato com o Atlético-MG e permanece no clube até dezembro de 2029.

O anúncio contou com um vídeo nas redes sociais que teve a participação dos filhos do jogador (Liam e Maria Flor). Com traços infantis, eles simularam a "confecção de um contrato". O desfecho de enredo conta com a chegada do jogador para assinar o novo vínculo. "Posso assinar? Contrato renovado com o Galo até 2029", disse o atleta.

A renovação põe fim a qualquer possibilidade de saída do jogador, que tem uma grande identificação com a torcida mineira. Nesta janela de transferências da Europa, o defensor tinha sido sondado por clubes da Inglaterra (Everton), Grécia (Olympiakos) e Catar (Al-Duhail).

No clube desde julho de 2024, ele demorou a se adaptar, atuou algumas vezes improvisado na lateral e encontrou dificuldades. Neste ano, porém, a história tem sido outra. Com Cuca, Lyanco se tornou um dos pilares da equipe.

Nesta temporada, o defensor entrou em campo em 33 oportunidades e balançou as redes quatro vezes. Buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 10ª colocação com 24 pontos, o Atlético-MG está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e decide uma vaga às semifinais justamente contra o rival Cruzeiro.

Embalado por ter eliminado o Flamengo (atual campeão da competição) na fase de oitavas, o time entra em campo nos dias 27 de agosto (jogo de ida) e 11 de setembro (partida de volta) para tentar selar sua permanência no torneio eliminatório.

