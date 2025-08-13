Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

O Palmeiras terá um importante compromisso pela frente nesta quinta-feira. O Alviverde enfrenta o Universitario, do Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Provável titular do Palmeiras, o atacante Vitor Roque projetou o embate e destacou a importância de construir uma boa vantagem no jogo de ida para ter uma vida mais tranquila na segunda partida.

"O calendário do Brasil é um pouco difícil, são muitos jogos. É seguir trabalhando, estar preparado para cada jogo. A Libertadores é diferente. É buscar o melhor resultado aqui, uma decisão muito difícil, fora de casa, mas sabendo que tem o jogo da volta e é tentar o melhor resultado aqui para nos dar tranquilidade", analisou o centroavante em entrevista ao site oficial do clube.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras no fim de fevereiro deste ano. O atacante de 20 anos assumiu a titularidade assim que foi contratado e teve um início um tanto tímido, mas foi se soltando aos poucos e já se mostra mais adaptado ao clube.

Na atual temporada, Vitor Roque soma cinco gols em 32 partidas com a camisa do Palmeiras. Ele é o quinto maior artilheiro da equipe em 2025.

"É o trabalho dia após dia. Estou muito feliz no clube, muito feliz com o grupo que temos. O professor Abel tem nos dado cada vez mais confiança de seguir trabalhando, ajudando os companheiros e o Palmeiras, que é o mais importante", finalizou o atleta.

A expectativa é de casa cheia para o jogo no Estádio Monumental de Lima. Na última terça-feira, o Universitario anunciou que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o embate. O estádio, que será palco da final da Libertadores, tem capacidade para 80 mil pessoas.