Topo

Esporte

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

13/08/2025 21h16

O Palmeiras terá um importante compromisso pela frente nesta quinta-feira. O Alviverde enfrenta o Universitario, do Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Provável titular do Palmeiras, o atacante Vitor Roque projetou o embate e destacou a importância de construir uma boa vantagem no jogo de ida para ter uma vida mais tranquila na segunda partida.

"O calendário do Brasil é um pouco difícil, são muitos jogos. É seguir trabalhando, estar preparado para cada jogo. A Libertadores é diferente. É buscar o melhor resultado aqui, uma decisão muito difícil, fora de casa, mas sabendo que tem o jogo da volta e é tentar o melhor resultado aqui para nos dar tranquilidade", analisou o centroavante em entrevista ao site oficial do clube.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras no fim de fevereiro deste ano. O atacante de 20 anos assumiu a titularidade assim que foi contratado e teve um início um tanto tímido, mas foi se soltando aos poucos e já se mostra mais adaptado ao clube.

Na atual temporada, Vitor Roque soma cinco gols em 32 partidas com a camisa do Palmeiras. Ele é o quinto maior artilheiro da equipe em 2025.

"É o trabalho dia após dia. Estou muito feliz no clube, muito feliz com o grupo que temos. O professor Abel tem nos dado cada vez mais confiança de seguir trabalhando, ajudando os companheiros e o Palmeiras, que é o mais importante", finalizou o atleta.

A expectativa é de casa cheia para o jogo no Estádio Monumental de Lima. Na última terça-feira, o Universitario anunciou que mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o embate. O estádio, que será palco da final da Libertadores, tem capacidade para 80 mil pessoas.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Futebol internacional: Disney+ exibirá mais de 3000 horas ao vivo em catálogo

Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

Maior passeio ciclístico gratuito de São Paulo acontece no próximo domingo

Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos

Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; Alex Telles projeta o duelo

Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras

Com Corinthians, CBF define tabela completa das quartas da Copa do Brasil

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário