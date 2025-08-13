Topo

Arnaldo: Flamengo é maior pedreira no mata-mata e favorito contra o Inter

do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 10h43

O Flamengo vive melhor momento que o Inter, é um time difícil de ser batido em mata-mata e é favorito no duelo pelas oitavas de final da Libertadores, avaliou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

No início da temporada, era outro Inter e com outra perspectiva em todos os aspectos. Esse confronto é muito desafiador — o Flamengo é uma eliminatória que hoje para os times brasileiros é o pior adversário a ser enfrentado.

O Inter tem a missão de sobreviver no primeiro jogo para tentar decidir em casa, na volta, com a força da sua torcida.
Arnaldo Ribeiro

Na visão do colunista, o Colorado caiu muito de rendimento quando passou a disputar três campeonatos.

O Inter tem um elenco curto e um tanto envelhecido, cheio de lesões para três frentes.

A frente da Copa do Brasil já foi, caiu para o Fluminense. E o Brasileiro também não é um campeonato ainda confortável para o Internacional: ele está no meio de tabela com 18 partidas e não pode relaxar completamente. O Inter faz um primeiro turno trivial.

Eu vejo favoritismo do Flamengo pela fase atual do Inter, mesmo que o Flamengo decida o confronto em Porto Alegre.
Arnaldo Ribeiro

O Flamengo recebe o Inter no Maracanã às 21h30 (de Brasília) de hoje. A partida de volta acontece semana que vem, no Beira-Rio.

Pela Libertadores, o Mengão sustenta uma invencibilidade contra o Colorado, tendo avançado nas duas vezes que eles se enfrentaram (1993 e 2019) com duas vitórias e dois empates.

