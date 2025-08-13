Topo

Esporte

Após empate na Libertadores, Fortaleza tem baixo aproveitamento sob o comando de Renato Paiva

13/08/2025 10h20

Nesta terça-feira, o Fortaleza ficou no empate sem gols diante do Vélez Sarsfield, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Castelão. Em seis jogos sob o comando do treinador Renato Paiva, o Leão do Pici tem apenas 33,3% de aproveitamento.

Nesse período, foram duas derrotas, três empates e apenas uma vitória. Segundo dados do Sofascore, o Fortaleza marcou seis gols, criou 14 grandes chances, desperdiçou 12 e precisou de 13 finalizações até balançar as redes.

Por outro lado, foram dez gols sofridos, 24 grandes chances cedidas e 8,9 finalizações até sofrer um tento. A equipe ainda teve média de 46% de posse de bola nessas partidas.

Com Renato Paiva no comando técnico, o Fortaleza empatou com Bahia (1 a 1), Corinthians (1 a 1) e Vélez Sarsfield (0 a 0), perdeu para Grêmio (2 a 1) e Botafogo (5 a 0) e venceu apenas o Red Bull Bragantino (3 a 1).

Mesmo antes da chegada de Renato Paiva, a fase do Leão do Pici já não era boa. O clube tem apenas uma vitória nos últimos 15 jogos em todas as competições.

Fortaleza x Vélez

Com o empate na noite desta terça-feira, a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores vai ser definida apenas no jogo de volta. As duas equipes precisam de uma simples vitória para avançar.

A partida acontece na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, na Argentina.

Antes disso, o Fortaleza volta a campo neste sábado, às 16 horas, quando visita o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe do técnico Renato Paiva ocupa a 18ª posição, com 15 pontos conquistados. O Tricolor Carioca, por sua vez, é o 9º colocado, com 24 pontos.

